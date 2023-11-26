В Урае коммунист Дмитрий Зеленский решил пикетировать мэрию в костюме Деда Мороза. Он потребовал отставки главы города Тимура Закирзянова и местной администрации. Об этом журналисту URA.RU рассказал депутат гордумы Леонард Насибуллин, предоставив в распоряжение редакции фото пикета.
«Зеленский вышел на пикет в костюме Деда Мороза. По его мнению, чиновники не справляются с уборкой снега», — сообщил Насибуллин.
По словам депутата, пикеты Зеленского продолжаются уже четвертый день. Однако креативный ход с переодеванием коммунист использовал только сегодня. «Кроме указаний чиновникам, он успевал раздавать и конфеты проходящим мимо детям», — добавил Насибуллин.
Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Леонард Насибуллин запланировал испортить детям Новый год. Он потребовал от руководства местного МАУ «Култьтура» запретить исполнение музыки без лицензий, из-за чего под угрозой срыва оказалось проведение всех новогодних утренников.
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