Коммунист из ХМАО нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы пикетировать мэрию. Фото

Коммунист Зеленский вышел с требованием отставки мэра Урая в шубе Деда Мороза

27 ноября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Коммунист из ХМАО нарядился в костюм Деда Мороза, чтобы пикетировать мэрию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Урае коммунист Дмитрий Зеленский решил пикетировать мэрию в костюме Деда Мороза. Он потребовал отставки главы города Тимура Закирзянова и местной администрации. Об этом журналисту URA.RU рассказал депутат гордумы Леонард Насибуллин, предоставив в распоряжение редакции фото пикета. «Зеленский вышел на пикет в костюме Деда Мороза. По его мнению, чиновники не справляются с уборкой снега», — сообщил Насибуллин. По словам депутата, пикеты Зеленского продолжаются уже четвертый день. Однако креативный ход с переодеванием коммунист использовал только сегодня. «Кроме указаний чиновникам, он успевал раздавать и конфеты проходящим мимо детям», — добавил Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Леонард Насибуллин запланировал испортить детям Новый год. Он потребовал от руководства местного МАУ «Култьтура» запретить исполнение музыки без лицензий, из-за чего под угрозой срыва оказалось проведение всех новогодних утренников. Коммунист из Урая Дмитрий Зеленский потребовал отставки главы города Фото: читатель @ URA.RU

В Урае коммунист Дмитрий Зеленский решил пикетировать мэрию в костюме Деда Мороза. Он потребовал отставки главы города Тимура Закирзянова и местной администрации. Об этом журналисту URA.RU рассказал депутат гордумы Леонард Насибуллин, предоставив в распоряжение редакции фото пикета. «Зеленский вышел на пикет в костюме Деда Мороза. По его мнению, чиновники не справляются с уборкой снега», — сообщил Насибуллин. По словам депутата, пикеты Зеленского продолжаются уже четвертый день. Однако креативный ход с переодеванием коммунист использовал только сегодня. «Кроме указаний чиновникам, он успевал раздавать и конфеты проходящим мимо детям», — добавил Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что депутат думы Урая Леонард Насибуллин запланировал испортить детям Новый год. Он потребовал от руководства местного МАУ «Култьтура» запретить исполнение музыки без лицензий, из-за чего под угрозой срыва оказалось проведение всех новогодних утренников.