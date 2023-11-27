Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники

Союза туриндустрии: на Новый год россияне поедут в ОАЭ, Таиланд и Египет

28 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В этом году спрос на зарубежные направления в новогодние праздники поднялся на 15-20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Египет являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди россиян на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. «Если говорить о зарубежье, то чаще всего на Новый год россияне летят в Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, подешевле Джумейра. Дальше по объему — Таиланд. Из регионов туда тоже есть борта, но туда лететь в два раза дороже, чем в Эмираты. Не отступает и Турция, предлагает свои новогодние программы. Стамбул, побережье с отелями и бассейнами. Это тоже востребовано. Египет — то же самое. Он даже на третьей позиции находится», — сказал Юрий Барзыкин. При этом на рынке существуют экзотические предложения, отметил собеседник агентства. «Назначен рейс на декабрь на Маврикий. Будет регулярный рейс во Вьетнам. Но это небольшие сегменты. Шри-Ланка и Индия. Если говорить о ближнем зарубежье, то во много раз больше будет там туристов, потому что это ближе и дешевле, не так жарко и тепло. Едут через Сочи в Абхазию. Уже неплохо бронируют — более 60%. Правда, отелей там не так много. Едут в Белоруссию всеми видами транспорта. Также Грузия, Армения, Казахстан», — добавил он. Что касается ценовой политики, то стоимость отдыха в новогодние праздники значительно вырастет, предупредил Барзыкин. «По цене до второй половины декабря можно и в 100 с небольшим тысяч уложиться, исключая Таиланд, Вьетнам, дальнемагистральные переезды. А на Новый год все будет дороже в два раза. После 10 января цены будут оптимальными. Новый год и каникулы — цены дороже. Потом они нормализуются. Спрос выше прошлого года. Туроператоры называют рост от 15 до 20%, по сравнению с прошлым годом», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Египет являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди россиян на новогодние каникулы. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. «Если говорить о зарубежье, то чаще всего на Новый год россияне летят в Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, подешевле Джумейра. Дальше по объему — Таиланд. Из регионов туда тоже есть борта, но туда лететь в два раза дороже, чем в Эмираты. Не отступает и Турция, предлагает свои новогодние программы. Стамбул, побережье с отелями и бассейнами. Это тоже востребовано. Египет — то же самое. Он даже на третьей позиции находится», — сказал Юрий Барзыкин. При этом на рынке существуют экзотические предложения, отметил собеседник агентства. «Назначен рейс на декабрь на Маврикий. Будет регулярный рейс во Вьетнам. Но это небольшие сегменты. Шри-Ланка и Индия. Если говорить о ближнем зарубежье, то во много раз больше будет там туристов, потому что это ближе и дешевле, не так жарко и тепло. Едут через Сочи в Абхазию. Уже неплохо бронируют — более 60%. Правда, отелей там не так много. Едут в Белоруссию всеми видами транспорта. Также Грузия, Армения, Казахстан», — добавил он. Что касается ценовой политики, то стоимость отдыха в новогодние праздники значительно вырастет, предупредил Барзыкин. «По цене до второй половины декабря можно и в 100 с небольшим тысяч уложиться, исключая Таиланд, Вьетнам, дальнемагистральные переезды. А на Новый год все будет дороже в два раза. После 10 января цены будут оптимальными. Новый год и каникулы — цены дороже. Потом они нормализуются. Спрос выше прошлого года. Туроператоры называют рост от 15 до 20%, по сравнению с прошлым годом», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.