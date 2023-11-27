В Тюмени началась новая волна роста цен на услуги такси

Тюменские таксисты подняли цены на свои услуги

Новую волну роста цен на услуги такси запустили тюменские «бомбилы» Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Таксисты, которые дежурят на парковках у железнодорожного и автовокзалов Тюмени, подняли цены на свои услуги, в среднем, на 100 рублей. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков.

«Тюменские „бомбилы“ подняли цены на свои услуги после того, как поездки подорожали у агрегаторов. Таким образом, минимальная стоимость перевозок у привокзальных таксистов увеличилась, в среднем, на 100 рублей. Некоторые берут с пассажиров еще больше. Например, если „бомбила“ видит, что человек находится в нетрезвом состоянии, то может назвать ему цену, превышающую среднюю по городу в 3 — 4 раза. И, что удивительно, люди часто соглашаются», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что минимальная стоимость поездок по Тюмени у частников теперь начинается от 400 рублей. Итоговая цена зависит от маршрута: чем дальше. По словам инсайдера URA.RU, в некоторых случаях поездка с «бомбилой» по городу обходится пассажиру в 2 — 3 тыс. рублей.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты, сотрудничавшие с «Яндекс. Go», массово уходят в «бомбилы». По мнению инсайдеров URA.RU, подобная тенденция может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени.