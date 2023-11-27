Ледяной дождь, мокрый снег и гололед придут в Челябинскую область

Ледяной дождь, мокрый снег и гололед придут в Челябинскую область 28 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев просят по возможности остаться дома из-за непогоды Фото:

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области 28 ноября. О штормовом предупреждении сообщили дорожники, порекомендовав по возможности не выезжать на федеральные трассы в этот день.

«Резкое ухудшение погодных условий: сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохая видимость, гололедные явления ожидаются в Челябинской области ночью и утром 28 ноября. Рекомендуем по возможности избегать выезда на федеральные трассы в непогоду, сверяться с прогнозом, рекомендациями ГИБДД и МЧС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

Предыдущий натиск непогоды пришелся на 25 ноября. Из-за ледяного дождя и снегопада, пришедших со стороны Башкортостана, пришлось ограничить движение на некоторых магистралях.

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Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области 28 ноября. О штормовом предупреждении сообщили дорожники, порекомендовав по возможности не выезжать на федеральные трассы в этот день. «Резкое ухудшение погодных условий: сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохая видимость, гололедные явления ожидаются в Челябинской области ночью и утром 28 ноября. Рекомендуем по возможности избегать выезда на федеральные трассы в непогоду, сверяться с прогнозом, рекомендациями ГИБДД и МЧС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». Предыдущий натиск непогоды пришелся на 25 ноября. Из-за ледяного дождя и снегопада, пришедших со стороны Башкортостана, пришлось ограничить движение на некоторых магистралях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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