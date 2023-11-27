Ледяной дождь, мокрый снег и гололед придут в Челябинскую область

Ледяной дождь, мокрый снег и гололед придут в Челябинскую область 28 ноября

27 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Челябинцев просят по возможности остаться дома из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области 28 ноября. О штормовом предупреждении сообщили дорожники, порекомендовав по возможности не выезжать на федеральные трассы в этот день. «Резкое ухудшение погодных условий: сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохая видимость, гололедные явления ожидаются в Челябинской области ночью и утром 28 ноября. Рекомендуем по возможности избегать выезда на федеральные трассы в непогоду, сверяться с прогнозом, рекомендациями ГИБДД и МЧС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». Предыдущий натиск непогоды пришелся на 25 ноября. Из-за ледяного дождя и снегопада, пришедших со стороны Башкортостана, пришлось ограничить движение на некоторых магистралях.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области 28 ноября. О штормовом предупреждении сообщили дорожники, порекомендовав по возможности не выезжать на федеральные трассы в этот день. «Резкое ухудшение погодных условий: сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохая видимость, гололедные явления ожидаются в Челябинской области ночью и утром 28 ноября. Рекомендуем по возможности избегать выезда на федеральные трассы в непогоду, сверяться с прогнозом, рекомендациями ГИБДД и МЧС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». Предыдущий натиск непогоды пришелся на 25 ноября. Из-за ледяного дождя и снегопада, пришедших со стороны Башкортостана, пришлось ограничить движение на некоторых магистралях.