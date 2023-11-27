При разборе скандального долгостроя на тюменцев полетел строительный мусор

Подрядчик признал неправильное проведение работ по удалению стройматериала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени при разборе долгостроя на улице Герцена жителей напугал летящий вниз строительный мусор. Как сообщили в администрации города, подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей.

«В социальных сетях появились сообщения о некомфортном для горожан разборе долгостроя на ул. Герцена, 50, а также соответствующее видео, где строительный мусор летит вниз. Только что завершилась встреча начальника отдела нежилых объектов и движимого имущества казны МКУ „ТГИК“ Михаила Иванова и руководителя службы заказчика группы компаний СБК, разбирающей дом, Алексея Козлова», — рассказали в группе мэрии «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что с подрядчиком провели беседу и указали на недопустимость сброса стройматериалов. Разбор дома находится на контроле.

Долгострой начали возводить в 2000 году, а уже в 2013 году дом признали аварийным. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик был признан банкротом. Ранее URA.RU писало, что участок дороги по улице Камышенской перекроют до 30 декабря из-за работ по сносу постройки.