В Кургане суд впервые вынес приговор иностранцу за оскорбление памяти павших у Вечного огня

Курганский суд крупно оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня

28 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Кургане суд отправил иностранца, подкурившего от Вечного огня, в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженца Афганистана Пайгира Халида суд признал виновным в оскорблении памяти воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны. Мужчина, который в нетрезвом виде прикурил от Вечного огня, был приговорен к крупному штрафу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Пайгира Халида виновным по ст. 354.1 ч.3 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично)», — зачитал приговор судья. Иностранец был приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей. После оглашения приговора он был отпущен из-под стражи. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в марте. Видеокамеры зафиксировали нетрезвого человека с бутылкой спиртного и сигаретой. Было возбуждено уголовное дело. Как впоследствии признался обвиняемый, он пытался развлечь девушку и не отдавал отчета своим действиям. Оскорблять он никого не хотел. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над иностранцем, прикурившем от Вечного огня. На время следствия он находился в СИЗО.

Уроженца Афганистана Пайгира Халида суд признал виновным в оскорблении памяти воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны. Мужчина, который в нетрезвом виде прикурил от Вечного огня, был приговорен к крупному штрафу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Пайгира Халида виновным по ст. 354.1 ч.3 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично)», — зачитал приговор судья. Иностранец был приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей. После оглашения приговора он был отпущен из-под стражи. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в марте. Видеокамеры зафиксировали нетрезвого человека с бутылкой спиртного и сигаретой. Было возбуждено уголовное дело. Как впоследствии признался обвиняемый, он пытался развлечь девушку и не отдавал отчета своим действиям. Оскорблять он никого не хотел. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над иностранцем, прикурившем от Вечного огня. На время следствия он находился в СИЗО.