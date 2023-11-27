В Кургане суд впервые вынес приговор иностранцу за оскорбление памяти павших у Вечного огня

Уроженца Афганистана Пайгира Халида суд признал виновным в оскорблении памяти воинов, павших в ходе Великой Отечественной войны. Мужчина, который в нетрезвом виде прикурил от Вечного огня, был приговорен к крупному штрафу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Признать Пайгира Халида виновным по ст. 354.1 ч.3 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично)», — зачитал приговор судья. Иностранец был приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей. После оглашения приговора он был отпущен из-под стражи.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции в марте. Видеокамеры зафиксировали нетрезвого человека с бутылкой спиртного и сигаретой. Было возбуждено уголовное дело. Как впоследствии признался обвиняемый, он пытался развлечь девушку и не отдавал отчета своим действиям. Оскорблять он никого не хотел.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над иностранцем, прикурившем от Вечного огня. На время следствия он находился в СИЗО.
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