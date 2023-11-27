В Сургуте открылся ресторан азиатской кухни

27 ноября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Для гостей устроили закрытую вечеринку в честь открытия ресторана в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы, рассказала URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова. «Открытие ресторана состоялось в формате закрытой вечеринки, в основном, для блогеров. Для гостей устроили дегустацию меню и организовали развлекательную программу. Блюда на вечеринке презентовал бренд-шеф восточной кухни из Москвы», — рассказала Киргизова. Заведение предлагает на выбор блюда из разных стран Азии: супы, блюда из морепродуктов, рис, роллы. Посетителям также обещают быструю выдачу заказов. К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся фудхолл на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza». В заведении представлены семь разных концепций под одной кухней.

В Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы, рассказала URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова. «Открытие ресторана состоялось в формате закрытой вечеринки, в основном, для блогеров. Для гостей устроили дегустацию меню и организовали развлекательную программу. Блюда на вечеринке презентовал бренд-шеф восточной кухни из Москвы», — рассказала Киргизова. Заведение предлагает на выбор блюда из разных стран Азии: супы, блюда из морепродуктов, рис, роллы. Посетителям также обещают быструю выдачу заказов. К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся фудхолл на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza». В заведении представлены семь разных концепций под одной кухней.