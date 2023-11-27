В Сургуте открылся ресторан азиатской кухни

В Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия заведения побывал шеф восточной кухни из Москвы, рассказала URA.RU управляющая рестораном Елена Киргизова.
«Открытие ресторана состоялось в формате закрытой вечеринки, в основном, для блогеров. Для гостей устроили дегустацию меню и организовали развлекательную программу. Блюда на вечеринке презентовал бренд-шеф восточной кухни из Москвы», — рассказала Киргизова.
Заведение предлагает на выбор блюда из разных стран Азии: супы, блюда из морепродуктов, рис, роллы. Посетителям также обещают быструю выдачу заказов.
К открытию в Сургуте также готовятся рестораны итальянской и грузинской кухни. Итальянский ресторан планирует встретить первых гостей в декабре, а грузинский — в 2024 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылся фудхолл на территории торгово-развлекательного центра «Vivaldi Plaza». В заведении представлены семь разных концепций под одной кухней.
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