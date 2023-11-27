Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля в месяц.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе. Также в законе указывается, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной зарплаты.

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%, что приведет к установке его размера на уровне 19 242 рублей. Принятие этого закона сулит повышение заработных плат около 4,8 миллиона работникам.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля в месяц. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе. Также в законе указывается, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной зарплаты. Совет Федерации одобрил повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%, что приведет к установке его размера на уровне 19 242 рублей. Принятие этого закона сулит повышение заработных плат около 4,8 миллиона работникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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