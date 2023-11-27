Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

27 ноября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля в месяц. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе. Также в законе указывается, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной зарплаты. Совет Федерации одобрил повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%, что приведет к установке его размера на уровне 19 242 рублей. Принятие этого закона сулит повышение заработных плат около 4,8 миллиона работникам.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2024 год. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля в месяц. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе. Также в законе указывается, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной зарплаты. Совет Федерации одобрил повышение МРОТ в 2024 году на 18,5%, что приведет к установке его размера на уровне 19 242 рублей. Принятие этого закона сулит повышение заработных плат около 4,8 миллиона работникам.