В Кургане устранили аварию, из-за которой без отопления остались сотни домов

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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Тепло начало поступать в многоквартирные дома в центре Кургана Фото:

В Кургане устранили порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина, из-за которого тепла и горячей воды лишились 107 домов. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. На данный момент идет заполнение сетей и подача отопления.

«Коллеги из „Курганской генерирующей компании“ сообщили, что порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина устранен. Восстановительные работы проведены оперативно, на данный момент идет заполнение сетей и подача отопления», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города поручила департаменту ЖКХ информировать управляющие организации, чтобы они быстро отрабатывали заявки жителей и своевременно принимали необходимые меры, если будет завоздушивать стояки.

Без отопления и горячей воды оставались 107 многоквартирных домов в центре города. Причиной этому послужил порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина. Устранение аварии велось с обеда, на месте работали три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники.

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В Кургане устранили порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина, из-за которого тепла и горячей воды лишились 107 домов. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. На данный момент идет заполнение сетей и подача отопления. «Коллеги из „Курганской генерирующей компании“ сообщили, что порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина устранен. Восстановительные работы проведены оперативно, на данный момент идет заполнение сетей и подача отопления», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города поручила департаменту ЖКХ информировать управляющие организации, чтобы они быстро отрабатывали заявки жителей и своевременно принимали необходимые меры, если будет завоздушивать стояки. Без отопления и горячей воды оставались 107 многоквартирных домов в центре города. Причиной этому послужил порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина. Устранение аварии велось с обеда, на месте работали три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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