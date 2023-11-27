В Кургане устранили аварию, из-за которой без отопления остались сотни домов

27 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Тепло начало поступать в многоквартирные дома в центре Кургана Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане устранили порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина, из-за которого тепла и горячей воды лишились 107 домов. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. На данный момент идет заполнение сетей и подача отопления. «Коллеги из „Курганской генерирующей компании“ сообщили, что порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина устранен. Восстановительные работы проведены оперативно, на данный момент идет заполнение сетей и подача отопления», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города поручила департаменту ЖКХ информировать управляющие организации, чтобы они быстро отрабатывали заявки жителей и своевременно принимали необходимые меры, если будет завоздушивать стояки. Без отопления и горячей воды оставались 107 многоквартирных домов в центре города. Причиной этому послужил порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина. Устранение аварии велось с обеда, на месте работали три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники.

В Кургане устранили порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина, из-за которого тепла и горячей воды лишились 107 домов. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. На данный момент идет заполнение сетей и подача отопления. «Коллеги из „Курганской генерирующей компании“ сообщили, что порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина устранен. Восстановительные работы проведены оперативно, на данный момент идет заполнение сетей и подача отопления», — написала Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города поручила департаменту ЖКХ информировать управляющие организации, чтобы они быстро отрабатывали заявки жителей и своевременно принимали необходимые меры, если будет завоздушивать стояки. Без отопления и горячей воды оставались 107 многоквартирных домов в центре города. Причиной этому послужил порыв на трубопроводе тепловой сети по улице Пушкина. Устранение аварии велось с обеда, на месте работали три бригады центрального ремонтно-эксплуатационного района и восемь единиц техники.