Минобороны РФ: в небе над Рязанской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над территорией Рязанской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», —
Утром 26 ноября жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. По данным Shot, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. Позже информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения.
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