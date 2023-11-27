Армия и оружие Минобороны РФ: в небе над Рязанской областью уничтожен беспилотник ВСУ 28 ноября 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + Средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над территорией Рязанской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале ведомства. БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области. Утром 26 ноября жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. По данным Shot, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. Позже информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения. Над территорией Рязанской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале ведомства. БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области. Утром 26 ноября жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. По данным Shot, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. Позже информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям