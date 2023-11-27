27 ноября 2023

Минобороны РФ: в небе над Рязанской областью уничтожен беспилотник ВСУ

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Средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Рязанской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале ведомства. БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области.

Утром 26 ноября жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. По данным Shot, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. Позже информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения.

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Над территорией Рязанской области был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале ведомства. БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области. Утром 26 ноября жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. По данным Shot, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. Позже информацию подтвердило правительство региона. В результате атаки один житель получил легкие ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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