Депутат Рады отказалась извиняться за нападки на Залужного

28 ноября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Марьяна Безуглая заявила, что «не считает ошибкой свой призыв» Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ее слова приводит издание «Страна.ua». «Это часть айсберга всего происходящего, чему я являюсь свидетелем. Это я еще деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня „прорвало“. Я сама генерирую себе тезисы, хоть я и в коммуникации со своей командой — мне часто приходится настаивать на определенных моментах», — приводит издание заявление Безуглой. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Залужного. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского. Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, так как у него нет военного плана на 2024 год. После этого в Раде предложили отстранить депутата от должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны. С таким письмом к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обратился украинский парламентарий Алексей Кучеренко.

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ее слова приводит издание «Страна.ua». «Это часть айсберга всего происходящего, чему я являюсь свидетелем. Это я еще деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня „прорвало“. Я сама генерирую себе тезисы, хоть я и в коммуникации со своей командой — мне часто приходится настаивать на определенных моментах», — приводит издание заявление Безуглой. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Залужного. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского. Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, так как у него нет военного плана на 2024 год. После этого в Раде предложили отстранить депутата от должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны. С таким письмом к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обратился украинский парламентарий Алексей Кучеренко.