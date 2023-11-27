27 ноября 2023

Депутат Рады отказалась извиняться за нападки на Залужного

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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Марьяна Безуглая заявила, что «не считает ошибкой свой призыв» Фото:
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Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ее слова приводит издание «Страна.ua».

«Это часть айсберга всего происходящего, чему я являюсь свидетелем. Это я еще деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня „прорвало“. Я сама генерирую себе тезисы, хоть я и в коммуникации со своей командой — мне часто приходится настаивать на определенных моментах», — приводит издание заявление Безуглой.

По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Залужного. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского.

Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, так как у него нет военного плана на 2024 год. После этого в Раде предложили отстранить депутата от должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны. С таким письмом к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обратился украинский парламентарий Алексей Кучеренко.

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Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что отказывается извиняться за нападки на главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ее слова приводит издание «Страна.ua». «Это часть айсберга всего происходящего, чему я являюсь свидетелем. Это я еще деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня „прорвало“. Я сама генерирую себе тезисы, хоть я и в коммуникации со своей командой — мне часто приходится настаивать на определенных моментах», — приводит издание заявление Безуглой. По словам депутата, она не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Залужного. Также Безуглая опровергла версию о том, что согласовывала свои заявления в офисе президента и делала их в интересах президента Украины Владимира Зеленского. Марьяна Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку, так как у него нет военного плана на 2024 год. После этого в Раде предложили отстранить депутата от должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны. С таким письмом к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обратился украинский парламентарий Алексей Кучеренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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