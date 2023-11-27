В Раде задумались об отставке депутата из-за критики Залужного

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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
В Раде предложили отстранить депутата Безуглую от должности за критику Залужного Фото:

В Раде предложили отстранить депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В понедельник, 27 ноября, Безуглая заявила, что Залужный должен понести наказание за то, что не смог выполнить «план замысла» на 2024 год.

«Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану — ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины», — написал украинский парламентарий Кучеренко в соцсети.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. По его словам, российские агенты стремились воспользоваться «так называемой напряженностью» между Зеленским и Залужным, распространяя «ложные повествования», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами.

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В Раде предложили отстранить депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В понедельник, 27 ноября, Безуглая заявила, что Залужный должен понести наказание за то, что не смог выполнить «план замысла» на 2024 год. «Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану — ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины», — написал украинский парламентарий Кучеренко в соцсети. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. По его словам, российские агенты стремились воспользоваться «так называемой напряженностью» между Зеленским и Залужным, распространяя «ложные повествования», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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