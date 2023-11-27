В Раде задумались об отставке депутата из-за критики Залужного

27 ноября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Раде предложили отстранить депутата Безуглую от должности за критику Залужного Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia В Раде предложили отстранить депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В понедельник, 27 ноября, Безуглая заявила, что Залужный должен понести наказание за то, что не смог выполнить «план замысла» на 2024 год. «Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану — ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины», — написал украинский парламентарий Кучеренко в соцсети. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. По его словам, российские агенты стремились воспользоваться «так называемой напряженностью» между Зеленским и Залужным, распространяя «ложные повествования», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами.

В Раде предложили отстранить депутата Марьяну Безуглую от должности заместителя главы комитета нацбезопасности и обороны Верховной рады за критику главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В понедельник, 27 ноября, Безуглая заявила, что Залужный должен понести наказание за то, что не смог выполнить «план замысла» на 2024 год. «Направил обращение к председателю Верховной рады (Руслану — ред.) Стефанчуку с предложением немедленно отозвать депутата Марьяну Безуглую с поста заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Это входит в его обязанности согласно закону о комитетах Верховной рады Украины», — написал украинский парламентарий Кучеренко в соцсети. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. По его словам, российские агенты стремились воспользоваться «так называемой напряженностью» между Зеленским и Залужным, распространяя «ложные повествования», чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами.