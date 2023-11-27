Студенты встретились с семейной парой разведчиков-нелегалов, работавшей в Канаде и США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Курганского государственного университета встретились с разведчиками-нелегалами, полковниками службы внешней разведки в отставке Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Семейная пара в студенчестве занималась разведкой в Канаде и США, сообщается в группе завода дорожной техники «Регион 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Во встрече приняли участие студенты КГУ, главными героями стали семейная пара разведчиков-нелегалов Елена Вавилова и Андрей Безруков. Они рассказали, как в советское время, будучи студентами Томского университета, получили предложение от спецслужб. Более 20 лет они успешно занимались разведкой в Канаде и США, но были рассекречены в 2010 году из-за предательства бывшего коллеги, а затем возвращены в Россию в рамках двустороннего обмена заключенными», — сообщается в группе организаторов встречи.

Спикеры рассказали студентам, в чем заключается работа нелегального разведчика, вспомнили свое обучение и поделились некоторыми шпионскими приемами. Особое внимание Вавилова и Безруков уделили личным мотивам своей деятельности. О бывшем роде деятельности не знали и дети семейной пары, но «смогли их понять и принять новую реальность».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признавался, что чувствует себя в регионе разведчиком-нелегалом. Свои слова он объяснил тем, что ему приходится «очень много разоблачать, как разведчику».

Елена Вавилова и Андрей Безруков работали разведчиками-нелегалами в Канаде и США Группа завода дорожной техники «Регион 45» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-129730048_3408