Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

28 ноября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Штраф за несезонную резину для водителей составит 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 декабря водители, использующие несезонную авторезину, рискуют заплатить штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова. «С первого декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей», — передает «Прайм» слова Мамонова. Прежде положения по допуску транспорта к эксплуатации содержали общие требования к колесам и шинам. Теперь же требования стали более объемными и конкретизированными, заявил адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине, подчеркнули в агентстве.

С 1 декабря водители, использующие несезонную авторезину, рискуют заплатить штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова. «С первого декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей», — передает «Прайм» слова Мамонова. Прежде положения по допуску транспорта к эксплуатации содержали общие требования к колесам и шинам. Теперь же требования стали более объемными и конкретизированными, заявил адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине, подчеркнули в агентстве.