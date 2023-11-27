27 ноября 2023

Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
Штраф за несезонную резину для водителей составит 500 рублей Фото:

С 1 декабря водители, использующие несезонную авторезину, рискуют заплатить штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова.

«С первого декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей», — передает «Прайм» слова Мамонова. Прежде положения по допуску транспорта к эксплуатации содержали общие требования к колесам и шинам. Теперь же требования стали более объемными и конкретизированными, заявил адвокат.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине, подчеркнули в агентстве.

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С 1 декабря водители, использующие несезонную авторезину, рискуют заплатить штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова. «С первого декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей», — передает «Прайм» слова Мамонова. Прежде положения по допуску транспорта к эксплуатации содержали общие требования к колесам и шинам. Теперь же требования стали более объемными и конкретизированными, заявил адвокат. Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине, подчеркнули в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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