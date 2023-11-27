Economist: в Конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до выборов

28 ноября 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Члены Конгресса США опасаются, что выплаты отложат до ноября 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Конгресса США опасаются, что, если дополнительное финансирование для Украины не получится согласовать до Рождества, то оно будет отложено до президентских выборов в ноябре 2024 года. Об этом сообщили источники британского журнала The Economist. «В Конгрессе беспокоятся, что, если до Рождества не будет заключено соглашение о дополнительном финансировании, то выделение помощи (Украине — прим. URA.RU) может быть отложено до окончания выборов в ноябре 2024 года», — сообщает журнал . Там отметили, что если президентом США станет Дональд Трамп, то поддержка может полностью прекратиться. Источник издания в сенате США отметил, что время играет против сторонников дополнительного финансирования Киева. На Украине уже обеспокоены тем, что без примера поддержки от Вашингтона европейские лидеры могут быстро пасть духом. Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что Конгресс страны одобрит военную помощь Украине к Рождеству. Однако он уточнил, что сейчас для Вашингтона основным приоритетом является помощь Израилю, а поддержка Украины — «еще один приоритет».

Члены Конгресса США опасаются, что, если дополнительное финансирование для Украины не получится согласовать до Рождества, то оно будет отложено до президентских выборов в ноябре 2024 года. Об этом сообщили источники британского журнала The Economist. «В Конгрессе беспокоятся, что, если до Рождества не будет заключено соглашение о дополнительном финансировании, то выделение помощи (Украине — прим. URA.RU) может быть отложено до окончания выборов в ноябре 2024 года», — сообщает журнал. Там отметили, что если президентом США станет Дональд Трамп, то поддержка может полностью прекратиться. Источник издания в сенате США отметил, что время играет против сторонников дополнительного финансирования Киева. На Украине уже обеспокоены тем, что без примера поддержки от Вашингтона европейские лидеры могут быстро пасть духом. Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что Конгресс страны одобрит военную помощь Украине к Рождеству. Однако он уточнил, что сейчас для Вашингтона основным приоритетом является помощь Израилю, а поддержка Украины — «еще один приоритет».