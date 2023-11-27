Конгресс США одобрит помощь Украине к Рождеству

Конгресс США одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству. Об этом рассказал спикер Палаты представителей страны Майкл Джонсон.
«Американский Конгресс одобрит <…> помощь Украине к Рождеству. Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине», — передает слова Майкла Джонсона украинское издание «Страна.ua». Спикер уточнил, что сейчас для Вашингтона основным приоритетом является помощь Израилю, а поддержка Украины — «еще один приоритет».
Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей США Майкл Тернер 27 ноября заявил, что до конца 2023 года Украина и Израиль не получат новой помощи от Вашингтона. 17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства страны, в который не вошла военная помощь Украине и Израилю.
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