Стали известны подробности смертельной аварии в Чурилово. Фото

Смертельная авария в районе Чурилово в Челябинске произошла по вине мигранта

28 ноября 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

В ДТП в Чурилово погибла девушка, еще три участника аварии госпитализированы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в микрорайоне Чурилово накануне вечером произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, «Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Gentra, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mitsubishi Legnum. <…> Водитель Daewoo житель одной из стран ближнего зарубежья, автомобиль Daewoo не зарегистрирован в установленном порядке», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. После столкновения машина Mitsubishi Legnum изменила направление движения и въехала в снежный вал. В аварии погибла 31-летняя пассажирка Daewoo Gentra. Водитель госпитализирован. Также помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру второй машины. Смертельная авария по улице Трашутина в Челябинске произошла 27 ноября в 22:15. Авария произошла 27 ноября вечером Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Одна из участниц ДТП погибла на месте Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске в микрорайоне Чурилово накануне вечером произошло ДТП, в котором погибла женщина. 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем Daewoo Gentra, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi Legnum и столкнулся с ним. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, «Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Gentra, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mitsubishi Legnum. <…> Водитель Daewoo житель одной из стран ближнего зарубежья, автомобиль Daewoo не зарегистрирован в установленном порядке», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. После столкновения машина Mitsubishi Legnum изменила направление движения и въехала в снежный вал. В аварии погибла 31-летняя пассажирка Daewoo Gentra. Водитель госпитализирован. Также помощь врачей потребовалась водителю и пассажиру второй машины. Смертельная авария по улице Трашутина в Челябинске произошла 27 ноября в 22:15.