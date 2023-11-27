27 ноября 2023
26 ноября 2023

«Морошка» сделает общественный транспорт в ЯНАО бесплатным. Видео

В ЯНАО 150 тысяч льготников смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые льготы по карте «Морошка» вступят в силу с 1 января 2024 года Фото:

Более 150 тысяч льготников в Ямало-Ненецком автономном округе смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, благодаря Единой карте жителя Ямала «Морошка». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня 49 категорий северян могут пользоваться льготой на проезд. Шесть из них — дети участников СВО, дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, ветераны ВОВ, узники, блокадники, вдовы ветеранов ВОВ — пользуются проездом в городском транспорте бесплатно», — сообщили на портале правительства ЯНАО.

Также на льготу имеют право неработающие пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, участники специальной военной операции и ветераны труда. Они смогут купить проездной по сниженной цене 174 рубля.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил удобный формат данной поддержки для льготников. «Все меры поддержки на Ямале должны предоставляться в максимально удобном и современном формате. Для этого мы развиваем Единую карту жителя Ямала „Морошка“. Карта МИР сегодня есть практически у каждого. Чтобы пользоваться льготой, достаточно зарегистрировать ее на сайте проекта», — подчеркнул Артюхов.

Новые льготы вступят в силу с 1 января 2024 года. Действующие проездные билеты прекратят свое действие 1 января 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало о принятии бюджета ЯНАО на 2024—2026 годы. По количественным и качественным показателям принятый бюджет превосходит параметры прошлых лет. Большая часть финансирования пойдет на социальные расходы и комплексное развитие округа.

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Более 150 тысяч льготников в Ямало-Ненецком автономном округе смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, благодаря Единой карте жителя Ямала «Морошка». Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Сегодня 49 категорий северян могут пользоваться льготой на проезд. Шесть из них — дети участников СВО, дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, ветераны ВОВ, узники, блокадники, вдовы ветеранов ВОВ — пользуются проездом в городском транспорте бесплатно», — сообщили на портале правительства ЯНАО. Также на льготу имеют право неработающие пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, участники специальной военной операции и ветераны труда. Они смогут купить проездной по сниженной цене 174 рубля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил удобный формат данной поддержки для льготников. «Все меры поддержки на Ямале должны предоставляться в максимально удобном и современном формате. Для этого мы развиваем Единую карту жителя Ямала „Морошка“. Карта МИР сегодня есть практически у каждого. Чтобы пользоваться льготой, достаточно зарегистрировать ее на сайте проекта», — подчеркнул Артюхов. Новые льготы вступят в силу с 1 января 2024 года. Действующие проездные билеты прекратят свое действие 1 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о принятии бюджета ЯНАО на 2024—2026 годы. По количественным и качественным показателям принятый бюджет превосходит параметры прошлых лет. Большая часть финансирования пойдет на социальные расходы и комплексное развитие округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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