В Казани мужчина готовил серию терактов и диверсий

28 ноября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

У мужчины дома найдены элементы для изготовления СВУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Казани задержали местного жителя, который готовил серию диверсий и терактов. Он хранил дома 3 килограмма аммиачной селитры, а также множество элементов для создания снайперских винтовок. Известно, что мужчина работал на легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В столице республики задержан 30-летний безработный мужчина, который готовился совершить несколько поджогов и взрывов на территории региона», — говорится в материале. Дома у мужчины были обнаружены приспособления для изготовления снайперской винтовки укороченной (СВУ). Среди элементов для винтовки были найдены семь трансформаторов для создания тока, 3 кг аммиачной селитры, семь таймеров для детонатора и другие приспособления. При задержании мужчина также показал силовикам, где в лесу он хранил 17 бутылок с керосином. В телефоне у задержанного найдены переписки с членами террористического легиона. Мужчине грозит свыше 20 лет колонии. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на диверсию» и «Участие в деятельности террористической организации». Кроме того, у мужчины уже есть судимость за возбуждение вражды.

В Казани задержали местного жителя, который готовил серию диверсий и терактов. Он хранил дома 3 килограмма аммиачной селитры, а также множество элементов для создания снайперских винтовок. Известно, что мужчина работал на легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В столице республики задержан 30-летний безработный мужчина, который готовился совершить несколько поджогов и взрывов на территории региона», — говорится в материале. Дома у мужчины были обнаружены приспособления для изготовления снайперской винтовки укороченной (СВУ). Среди элементов для винтовки были найдены семь трансформаторов для создания тока, 3 кг аммиачной селитры, семь таймеров для детонатора и другие приспособления. При задержании мужчина также показал силовикам, где в лесу он хранил 17 бутылок с керосином. В телефоне у задержанного найдены переписки с членами террористического легиона. Мужчине грозит свыше 20 лет колонии. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на диверсию» и «Участие в деятельности террористической организации». Кроме того, у мужчины уже есть судимость за возбуждение вражды.