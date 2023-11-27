В тюменском УФСИН признали проблему с острой нехваткой тюремных надзирателей

Кадровый некомплект в УФСИН по Тюменской области составил 18,7%

В тюменских тюрьмах не хватает надзирателей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В 2023 году кадровый некомплект в учреждениях УФСИН России по Тюменской области составил 18,70%. Об этом в отчете региональному парламенту сообщил глава ведомства Дмитрий Рупп (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Там указано, что всего уголовно-исполнительной системе региона не хватает 478 сотрудников.

«Задачи УИС исполняют 2077 сотрудников аппарата управления и подчиненных подразделений. Выполнение всего объема задач при исполнении уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей обеспечивается полностью, несмотря на высокий некомплект личного состава. При штатной численности личного состава 2555 единиц, некомплект составляет 18,70% (или 478 единиц)», — указано в отчете о деятельности УФСИН России по Тюменской области за период с 2021 по 2023 гг.

Из данных отчета следует, что в 2023 году из УФСИН России уволились 347 человек. На работу в ведомство были приняты 183 сотрудника. Аналогичная ситуация с кадровым некомплектом складывалась в региональном управлении пенитенциарной службы как в 2022, так и в 2021 годах.

В пресс-службу УФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что бывшие надзиратели УФСИН России по Тюменской области после увольнения из ведомства массово устраиваются на работу в частные охранные предприятия. При этом, на официальном сайте ведомства указано, что в колонии и лечебно-исправительные учреждения региона требуются десятки сотрудников.