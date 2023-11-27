В ХМАО достроили объект, который обеспечит Нефтеюганск чистой водой

28 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Фильтровальную станцию в Нефтеюганске строили более 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске завершено строительство фильтровальной станции, которая сможет обеспечить город чистой водой. Этого события жители ждали более 10 лет. О сдаче объекта в ходе заседания штаба по строительству сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев, передает корреспондент URA.RU. «Роспотребнадзор завершил проверку проб воды на новой фильтровальной станции в Нефтеюганске. Положительное заключение выдано. Сегодня до конца дня мы ожидаем акт ввода в эксплуатацию», — поделился Ислаев. На последующем заседании комитета по бюджету окружной думы вице-губернатор ХМАО Ольга Литова, курирующая надзорные службы, подтвердила, что пробы воды прошли положительное заключение. «Все работы действительно закончены», — добавила она под аплодисменты депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки сдачи фильтровальной станции в Нефтеюганске переносились. Это происходило из-за проблем с поставками оборудования, которые оказались под запретом из-за западных санкций.

В Нефтеюганске завершено строительство фильтровальной станции, которая сможет обеспечить город чистой водой. Этого события жители ждали более 10 лет. О сдаче объекта в ходе заседания штаба по строительству сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев, передает корреспондент URA.RU. «Роспотребнадзор завершил проверку проб воды на новой фильтровальной станции в Нефтеюганске. Положительное заключение выдано. Сегодня до конца дня мы ожидаем акт ввода в эксплуатацию», — поделился Ислаев. На последующем заседании комитета по бюджету окружной думы вице-губернатор ХМАО Ольга Литова, курирующая надзорные службы, подтвердила, что пробы воды прошли положительное заключение. «Все работы действительно закончены», — добавила она под аплодисменты депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки сдачи фильтровальной станции в Нефтеюганске переносились. Это происходило из-за проблем с поставками оборудования, которые оказались под запретом из-за западных санкций.