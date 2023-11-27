27 ноября 2023

В ХМАО достроили объект, который обеспечит Нефтеюганск чистой водой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, очистные сооружения, фильтровальная установка
Фильтровальную станцию в Нефтеюганске строили более 10 лет Фото:

В Нефтеюганске завершено строительство фильтровальной станции, которая сможет обеспечить город чистой водой. Этого события жители ждали более 10 лет. О сдаче объекта в ходе заседания штаба по строительству сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев, передает корреспондент URA.RU.

«Роспотребнадзор завершил проверку проб воды на новой фильтровальной станции в Нефтеюганске. Положительное заключение выдано. Сегодня до конца дня мы ожидаем акт ввода в эксплуатацию», — поделился Ислаев.

На последующем заседании комитета по бюджету окружной думы вице-губернатор ХМАО Ольга Литова, курирующая надзорные службы, подтвердила, что пробы воды прошли положительное заключение. «Все работы действительно закончены», — добавила она под аплодисменты депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что сроки сдачи фильтровальной станции в Нефтеюганске переносились. Это происходило из-за проблем с поставками оборудования, которые оказались под запретом из-за западных санкций.

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В Нефтеюганске завершено строительство фильтровальной станции, которая сможет обеспечить город чистой водой. Этого события жители ждали более 10 лет. О сдаче объекта в ходе заседания штаба по строительству сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев, передает корреспондент URA.RU. «Роспотребнадзор завершил проверку проб воды на новой фильтровальной станции в Нефтеюганске. Положительное заключение выдано. Сегодня до конца дня мы ожидаем акт ввода в эксплуатацию», — поделился Ислаев. На последующем заседании комитета по бюджету окружной думы вице-губернатор ХМАО Ольга Литова, курирующая надзорные службы, подтвердила, что пробы воды прошли положительное заключение. «Все работы действительно закончены», — добавила она под аплодисменты депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что сроки сдачи фильтровальной станции в Нефтеюганске переносились. Это происходило из-за проблем с поставками оборудования, которые оказались под запретом из-за западных санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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