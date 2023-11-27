В Тюмени изымут участки для строительства новой развязки

В Тюмени начнут изымать участки для строительства новой двухуровневой развязки на объездной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале органов государственной власти Тюменской области. Всего планируют изъять 28 участков.
«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с проездом Воронинские горки по типу „Полный клеверный лист“, реализуется с целью повышения технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности <…> Государственное казенное учреждение Тюменской области „Управление автомобильных дорог“ является уполномоченным органом правительства Тюменской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд Тюменской области», — сообщается в документации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.
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