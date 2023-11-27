27 ноября 2023

В Тюмени изымут участки для строительства новой развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд города губернатором Александром Моором и главой города Русланом Кухаруком. Тюмень, дорога, развязка
Всего планируют изъять 28 участков Фото:

В Тюмени начнут изымать участки для строительства новой двухуровневой развязки на объездной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале органов государственной власти Тюменской области. Всего планируют изъять 28 участков.

«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с проездом Воронинские горки по типу „Полный клеверный лист“, реализуется с целью повышения технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности <…> Государственное казенное учреждение Тюменской области „Управление автомобильных дорог“ является уполномоченным органом правительства Тюменской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд Тюменской области», — сообщается в документации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.

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В Тюмени начнут изымать участки для строительства новой двухуровневой развязки на объездной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале органов государственной власти Тюменской области. Всего планируют изъять 28 участков. «Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с проездом Воронинские горки по типу „Полный клеверный лист“, реализуется с целью повышения технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности <…> Государственное казенное учреждение Тюменской области „Управление автомобильных дорог“ является уполномоченным органом правительства Тюменской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд Тюменской области», — сообщается в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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