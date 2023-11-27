В ЯНАО посчитали среднюю месячную зарплату жителя автономного округа

28 ноября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Реальная зарплата в ЯНАО увеличилась на 8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Ямало-Ненецкому автономному округу в январе—августе 2023 года составляет 146 325 рублей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента экономики. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 8%. Просроченная задолженность по заработной плате в автономном округе по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2023 года отсутствует», — говорится в оперативной отчетности ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми прибыльными сферами деятельности на Ямале, по данным департамента экономики ЯНАО, являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Кроме того, ранее сообщалось, что в госучреждениях округа оклады сотрудников поднимут до уровня МРОТ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Ямало-Ненецкому автономному округу в январе—августе 2023 года составляет 146 325 рублей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента экономики. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 8%. Просроченная задолженность по заработной плате в автономном округе по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2023 года отсутствует», — говорится в оперативной отчетности ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми прибыльными сферами деятельности на Ямале, по данным департамента экономики ЯНАО, являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Кроме того, ранее сообщалось, что в госучреждениях округа оклады сотрудников поднимут до уровня МРОТ.