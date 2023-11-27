27 ноября 2023

В ЯНАО посчитали среднюю месячную зарплату жителя автономного округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Реальная зарплата в ЯНАО увеличилась на 8% Фото:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Ямало-Ненецкому автономному округу в январе—августе 2023 года составляет 146 325 рублей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента экономики.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 8%. Просроченная задолженность по заработной плате в автономном округе по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2023 года отсутствует», — говорится в оперативной отчетности ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что самыми прибыльными сферами деятельности на Ямале, по данным департамента экономики ЯНАО, являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Кроме того, ранее сообщалось, что в госучреждениях округа оклады сотрудников поднимут до уровня МРОТ.

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Ямало-Ненецкому автономному округу в январе—августе 2023 года составляет 146 325 рублей. Об этом сообщается на сайте окружного департамента экономики. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 8%. Просроченная задолженность по заработной плате в автономном округе по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2023 года отсутствует», — говорится в оперативной отчетности ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что самыми прибыльными сферами деятельности на Ямале, по данным департамента экономики ЯНАО, являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Кроме того, ранее сообщалось, что в госучреждениях округа оклады сотрудников поднимут до уровня МРОТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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