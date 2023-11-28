Пермякам предлагают работу с зарплатой 150 тысяч и бронью от мобилизации

28 ноября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Большая часть вакансий, с отсрочкой от мобилизации, предполагает работу вахтовым методом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае жители региона могут трудоустроиться на различные должности, получив бронь от мобилизации. URA.RU изучило предложения работодателей на сайтах по поиску работы и выяснило, что работодатели готовы платить до 150 тысяч рублей, предлагая отсрочку от призыва на военную службу. Машинист трактора колесного АО «Еврокор» ищет в Пермском крае машиниста трактора на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Соискателям предстоит работа вахтовым методом на объектах в Новом Уренгое, Ноябрьске нефтегаз (ЯНАО), а также в Тюменской области. «Условия: официальное трудоустройство, выплата суточных, оплата проезда к месту работы и обратно, оказание материальной помощи при рождении ребенка, бронь от мобилизации, — говорится в объявлении, которое размещено на сайте hh.ru. Также сотрудникам оплачивают санаторно-курортное лечение и предоставляют новогодние подарки для детей. Мастер участка Чуть более скромную зарплату предлагает соискателям компания «Стройфинансгрупп». Компания разместила вакансию «мастер участка». Зарплата специалиста составит от 120 000 до 130 000 рублей. В объявлении сказано, что работа предполагает вахтовый метод на территории работодателя — ХМАО-Югра. Работодатель готов обеспечить сотрудников жильем, питанием, 13-й зарплатой и бронью от мобилизации. Также вахтовикам компенсируют проезд к месту работы в сумме 15 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте hh.ru. Работник транспортной безопасности ООО ПТБ Сигма готово трудоустроить работников транспортной безопасности в сфере автодорожного хозяйства. Помимо обеспечения транспортной безопасности сотрудникам предстоит реагировать на «совершение и/или попытки совершения актов незаконного вмешательства. В объявлении на сайте hh.ru написано, что у соискателей должна быть действующая категория об аттестации (Автодор). Также работодатель готов отправить сотрудников в Екатеринбург для прохождения обучения. Зарплата квалифицированного специалиста составит от 45 до 90 тысяч рублей в месяц. Инженер проектировщик (ВК, ЭС, СС, ОВ) BIM Пермской компании «ИнвестПроект» требуются инженеры проектировщики для разработки сетевых разделов проектной документации. «Компания аккредитована Минсвязи РФ с возможностью предоставления брони от мобилизации», — сказано в объявлении на сайте hh.ru. Работодатель готов обсуждать уровень зарплаты с кандидатами «индивидуально на собеседовании, в зависимости от квалификации кандидата». При этом в объявлении указано, что сотрудники могут получать до 85 тысяч рублей на руки. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Отсрочку о мобилизации и зарплату до 69300 рублей в месяц предлагает филиал АО «Дороги и мосты» Мостоотряд-6. На сайте «Работа России» компания разместило объявление о наборе монтажников по монтажу стальных и ж/б конструкций. В обязанности рабочих, помимо прочего, будет входить укладка дорожных плит, вязка такелажных узлов, монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров и прочее. Объекты, на которых предстоит работать, находятся в Москве и Казани. Работодатель готов обеспечить сотрудников трехразовым питанием, проживанием и оплатить проезд к месту стройки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае жители региона могут трудоустроиться на различные должности, получив бронь от мобилизации. URA.RU изучило предложения работодателей на сайтах по поиску работы и выяснило, что работодатели готовы платить до 150 тысяч рублей, предлагая отсрочку от призыва на военную службу. Машинист трактора колесного АО «Еврокор» ищет в Пермском крае машиниста трактора на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Соискателям предстоит работа вахтовым методом на объектах в Новом Уренгое, Ноябрьске нефтегаз (ЯНАО), а также в Тюменской области. «Условия: официальное трудоустройство, выплата суточных, оплата проезда к месту работы и обратно, оказание материальной помощи при рождении ребенка, бронь от мобилизации, — говорится в объявлении, которое размещено на сайте hh.ru. Также сотрудникам оплачивают санаторно-курортное лечение и предоставляют новогодние подарки для детей. Мастер участка Чуть более скромную зарплату предлагает соискателям компания «Стройфинансгрупп». Компания разместила вакансию «мастер участка». Зарплата специалиста составит от 120 000 до 130 000 рублей. В объявлении сказано, что работа предполагает вахтовый метод на территории работодателя — ХМАО-Югра. Работодатель готов обеспечить сотрудников жильем, питанием, 13-й зарплатой и бронью от мобилизации. Также вахтовикам компенсируют проезд к месту работы в сумме 15 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте hh.ru. Работник транспортной безопасности ООО ПТБ Сигма готово трудоустроить работников транспортной безопасности в сфере автодорожного хозяйства. Помимо обеспечения транспортной безопасности сотрудникам предстоит реагировать на «совершение и/или попытки совершения актов незаконного вмешательства. В объявлении на сайте hh.ru написано, что у соискателей должна быть действующая категория об аттестации (Автодор). Также работодатель готов отправить сотрудников в Екатеринбург для прохождения обучения. Зарплата квалифицированного специалиста составит от 45 до 90 тысяч рублей в месяц. Инженер проектировщик (ВК, ЭС, СС, ОВ) BIM Пермской компании «ИнвестПроект» требуются инженеры проектировщики для разработки сетевых разделов проектной документации. «Компания аккредитована Минсвязи РФ с возможностью предоставления брони от мобилизации», — сказано в объявлении на сайте hh.ru. Работодатель готов обсуждать уровень зарплаты с кандидатами «индивидуально на собеседовании, в зависимости от квалификации кандидата». При этом в объявлении указано, что сотрудники могут получать до 85 тысяч рублей на руки. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Отсрочку о мобилизации и зарплату до 69300 рублей в месяц предлагает филиал АО «Дороги и мосты» Мостоотряд-6. На сайте «Работа России» компания разместило объявление о наборе монтажников по монтажу стальных и ж/б конструкций. В обязанности рабочих, помимо прочего, будет входить укладка дорожных плит, вязка такелажных узлов, монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров и прочее. Объекты, на которых предстоит работать, находятся в Москве и Казани. Работодатель готов обеспечить сотрудников трехразовым питанием, проживанием и оплатить проезд к месту стройки.