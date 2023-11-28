МИД РФ начал кампанию против космических войн

Замглавы МИД РФ Рябков призвал страны не размещать оружие в космосе
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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
В МИД РФ предложили странам не размещать оружие в космосе Фото:

Россия призывает всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Свое заявление он сделал после того, как КНДР запустила разведывательный спутник в космическое пространство.

«Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — сказал Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Северная Корея запустила в космос разведывательный спутник, который сделал снимки Белого дома, Пентагона и военных авианосцев США. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск аппарата был вызван дестабилизацией в стране, создаваемой Вашингтоном и его союзниками, передает RT.

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Россия призывает всех членов международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении оружия в космосе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Свое заявление он сделал после того, как КНДР запустила разведывательный спутник в космическое пространство. «Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе», — сказал Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС. Ранее Северная Корея запустила в космос разведывательный спутник, который сделал снимки Белого дома, Пентагона и военных авианосцев США. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск аппарата был вызван дестабилизацией в стране, создаваемой Вашингтоном и его союзниками, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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