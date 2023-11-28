Песков: основной целью НАТО является сдерживание России

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
НАТО нацелена на конфронтацию и сдерживание России, заявил Песков Фото:

Основной задачей НАТО является конфронтация и сдерживание России. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«НАТО считает Россию противником. Это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и сдерживания нашей страны. Что бы там не изобреталось, какие бы заявления не делали — основное предназначение альянса, как нам видится, заключается именно в этом», — заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что пока что альянс не отказывался от своих целей. Россия это понимает и продолжает выстраивание дальнейших планов действий в соответствии с данными реалиями.

В Брюсселе 28—29 ноября пройдет встреча глав МИД стран НАТО. В преддверии встречи, генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что главной целью блока является предотвращение эскалации с Россией. Он также отметил, что нельзя недооценивать РФ.

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Основной задачей НАТО является конфронтация и сдерживание России. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «НАТО считает Россию противником. Это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и сдерживания нашей страны. Что бы там не изобреталось, какие бы заявления не делали — основное предназначение альянса, как нам видится, заключается именно в этом», — заявил Дмитрий Песков. Он также добавил, что пока что альянс не отказывался от своих целей. Россия это понимает и продолжает выстраивание дальнейших планов действий в соответствии с данными реалиями. В Брюсселе 28—29 ноября пройдет встреча глав МИД стран НАТО. В преддверии встречи, генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что главной целью блока является предотвращение эскалации с Россией. Он также отметил, что нельзя недооценивать РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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