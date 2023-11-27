Глава депстроя ХМАО назвал муниципалитеты, которые перевыполнили план по вводу жилья

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Матвей Каров отметил муниципалитеты округа, которые перевыполнили план по вводу жилья. Об этом он сообщил во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».
«Четыре муниципалитета ХМАО перевыполнили план по вводу жилья. Это Нефтеюганск, Нефтеюганский и Сургутский районы, Пыть-Ях», — рассказал Каров.
За четыре года в ХМАО введено в эксплуатацию 3, 5 млн квадратных метров жилья. До конца текущего периода, по словам директора депстроя, сдадут 900 тысяч квадратных метров. В 2024 году власти ХМАО планируют увеличить объемы до миллиона квадратных метров. Нарастить темпы планируют за счет развития индивидуального строительства.
Ранее URA.RU писало, что в депстрое ХМАО сообщили о строительстве пяти новых школ. Крупнейшими станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.
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