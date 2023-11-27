27 ноября 2023

Глава депстроя ХМАО назвал муниципалитеты, которые перевыполнили план по вводу жилья

Четыре муниципалитета ХМАО перевыполнили план по вводу жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание штаба. Нижневартовск, каров матвей
Глава депстроя и ЖКХ ХМАО Матвей Каров отметил, что власти планируют увеличить объемы строительства жилья Фото:

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Матвей Каров отметил муниципалитеты округа, которые перевыполнили план по вводу жилья. Об этом он сообщил во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Четыре муниципалитета ХМАО перевыполнили план по вводу жилья. Это Нефтеюганск, Нефтеюганский и Сургутский районы, Пыть-Ях», — рассказал Каров.

За четыре года в ХМАО введено в эксплуатацию 3, 5 млн квадратных метров жилья. До конца текущего периода, по словам директора депстроя, сдадут 900 тысяч квадратных метров. В 2024 году власти ХМАО планируют увеличить объемы до миллиона квадратных метров. Нарастить темпы планируют за счет развития индивидуального строительства.

Ранее URA.RU писало, что в депстрое ХМАО сообщили о строительстве пяти новых школ. Крупнейшими станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.

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Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Матвей Каров отметил муниципалитеты округа, которые перевыполнили план по вводу жилья. Об этом он сообщил во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». «Четыре муниципалитета ХМАО перевыполнили план по вводу жилья. Это Нефтеюганск, Нефтеюганский и Сургутский районы, Пыть-Ях», — рассказал Каров. За четыре года в ХМАО введено в эксплуатацию 3, 5 млн квадратных метров жилья. До конца текущего периода, по словам директора депстроя, сдадут 900 тысяч квадратных метров. В 2024 году власти ХМАО планируют увеличить объемы до миллиона квадратных метров. Нарастить темпы планируют за счет развития индивидуального строительства. Ранее URA.RU писало, что в депстрое ХМАО сообщили о строительстве пяти новых школ. Крупнейшими станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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