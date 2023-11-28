Финляндия стягивает дополнительные войска к границе с Россией

28 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Дополнительные военные силы будут контролировать восточную границу более двух месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Финляндии стягивают к границе с РФ дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут осуществлять пограничный контроль на восточной границе более двух месяцев. Об этом сообщает Yle. «Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, такое как патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии», — говорится в материале . Автор добавил, что помощь Frontex продлится более двух месяцев. Чтобы усилить контроль на данный момент порядка половины личного состава охраны находятся на территории восточной границы с Россией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за закрытия КПП на границе с Россией Финляндия потеряет порядка 3 млрд евро. Кроме того, Хельсинки столкнутся с большим количеством экономических проблем. По словам политика, страну ждут последствия от антироссийских санкций и сильное увеличение расходов в военной сфере в связи с «поспешным» вступлением в НАТО.

Власти Финляндии стягивают к границе с РФ дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут осуществлять пограничный контроль на восточной границе более двух месяцев. Об этом сообщает Yle. «Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, такое как патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии», — говорится в материале. Автор добавил, что помощь Frontex продлится более двух месяцев. Чтобы усилить контроль на данный момент порядка половины личного состава охраны находятся на территории восточной границы с Россией. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из-за закрытия КПП на границе с Россией Финляндия потеряет порядка 3 млрд евро. Кроме того, Хельсинки столкнутся с большим количеством экономических проблем. По словам политика, страну ждут последствия от антироссийских санкций и сильное увеличение расходов в военной сфере в связи с «поспешным» вступлением в НАТО.