27 ноября 2023

Чем полезны маралы, которых начали разводить в Курганской области

В Курганской области будут разводить благородный оленей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Марал играет с бочкой. Челябинск, зоопарк, марал
Рога маралов используют для создания биодобавок и лекарств Фото:

В Курганской области будут выращивать подвид благородных оленей — маралов. Вес животных может достигать до 400 килограммов, а их панты (неокостеневшие, наполненные кровью рога молодого оленя — прим. URA.RU) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Корреспондент URA.RU собрал сведения о том, чем могут быть полезны панты маралов для людей.

  • Используются для производства биологически активных веществ;
  • для принятия тонизирующих ванн с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов;
  • для производства лекарств с целью лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний;
  • применяются для приготовления настоек, сиропов, мазей и чая;
  • из экстракта крови рогов марала делают косметические препараты.

Также для человеческого организма полезно мясо марала. Оно является диетическим продуктом и рекомендуется в пищу для любых возрастов. Мясо оленей имеет низкий процент жира и высокий уровень содержания белка.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Мараловодческое хозяйство создают в Шатровском округе. В планах до конца года завезти до тысячи голов и в дальнейшем увеличить их количество до трех тысяч.

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В Курганской области будут выращивать подвид благородных оленей — маралов. Вес животных может достигать до 400 килограммов, а их панты (неокостеневшие, наполненные кровью рога молодого оленя — прим. URA.RU) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Корреспондент URA.RU собрал сведения о том, чем могут быть полезны панты маралов для людей. Также для человеческого организма полезно мясо марала. Оно является диетическим продуктом и рекомендуется в пищу для любых возрастов. Мясо оленей имеет низкий процент жира и высокий уровень содержания белка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Мараловодческое хозяйство создают в Шатровском округе. В планах до конца года завезти до тысячи голов и в дальнейшем увеличить их количество до трех тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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