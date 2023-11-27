Чем полезны маралы, которых начали разводить в Курганской области

В Курганской области будут выращивать подвид благородных оленей — маралов. Вес животных может достигать до 400 килограммов, а их панты (неокостеневшие, наполненные кровью рога молодого оленя — прим. URA.RU) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Корреспондент URA.RU собрал сведения о том, чем могут быть полезны панты маралов для людей.
- Используются для производства биологически активных веществ;
- для принятия тонизирующих ванн с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов;
- для производства лекарств с целью лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний;
- применяются для приготовления настоек, сиропов, мазей и чая;
- из экстракта крови рогов марала делают косметические препараты.
Также для человеческого организма полезно мясо марала. Оно является диетическим продуктом и рекомендуется в пищу для любых возрастов. Мясо оленей имеет низкий процент жира и высокий уровень содержания белка.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Мараловодческое хозяйство создают в Шатровском округе. В планах до конца года завезти до тысячи голов и в дальнейшем увеличить их количество до трех тысяч.
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