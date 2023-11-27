Чем полезны маралы, которых начали разводить в Курганской области

В Курганской области будут разводить благородный оленей

28 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Рога маралов используют для создания биодобавок и лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области будут выращивать подвид благородных оленей — маралов. Вес животных может достигать до 400 килограммов, а их панты (неокостеневшие, наполненные кровью рога молодого оленя — прим. URA.RU) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Корреспондент URA.RU собрал сведения о том, чем могут быть полезны панты маралов для людей. Используются для производства биологически активных веществ;

для принятия тонизирующих ванн с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов;

для производства лекарств с целью лечения нервных и сердечно-сосудистых заболеваний;

применяются для приготовления настоек, сиропов, мазей и чая;

из экстракта крови рогов марала делают косметические препараты. Также для человеческого организма полезно мясо марала. Оно является диетическим продуктом и рекомендуется в пищу для любых возрастов. Мясо оленей имеет низкий процент жира и высокий уровень содержания белка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Мараловодческое хозяйство создают в Шатровском округе. В планах до конца года завезти до тысячи голов и в дальнейшем увеличить их количество до трех тысяч.

В Курганской области будут выращивать подвид благородных оленей — маралов. Вес животных может достигать до 400 килограммов, а их панты (неокостеневшие, наполненные кровью рога молодого оленя — прим. URA.RU) являются очень ценной продукцией, которую поставляют в другие страны. Корреспондент URA.RU собрал сведения о том, чем могут быть полезны панты маралов для людей. Также для человеческого организма полезно мясо марала. Оно является диетическим продуктом и рекомендуется в пищу для любых возрастов. Мясо оленей имеет низкий процент жира и высокий уровень содержания белка. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Мараловодческое хозяйство создают в Шатровском округе. В планах до конца года завезти до тысячи голов и в дальнейшем увеличить их количество до трех тысяч.