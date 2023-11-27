В Шатровском муниципальном округе Курганской области впервые начали разводить маралов (подвид благородных оленей — прим. URA.RU). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.
«В Шатровском округе создается первое в регионе мараловодческое хозяйство. Сегодня завезли первые 180 голов маралов. До конца года планируется завезти до 1000 голов. В дальнейшем планы увеличить поголовье до 3000. Продукция на экспорт. Объем инвестиций — более 150 млн рублей. Поддержим», — написал Шумков. Глава округа Леонид Рассохин рассказывал, что на проект было выделено около 600 гектар.
В Шатровском муниципальном округе Курганской области впервые начали разводить маралов (подвид благородных оленей — прим. URA.RU). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «В Шатровском округе создается первое в регионе мараловодческое хозяйство. Сегодня завезли первые 180 голов маралов. До конца года планируется завезти до 1000 голов. В дальнейшем планы увеличить поголовье до 3000. Продукция на экспорт. Объем инвестиций — более 150 млн рублей. Поддержим», — написал Шумков. Глава округа Леонид Рассохин рассказывал, что на проект было выделено около 600 гектар. Ранее Шумков поставил задачу аграриям региона увеличить поголовья животных на 210%. В июле в области был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота.