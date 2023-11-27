27 ноября 2023

В Курганской области начали разводить уникальных для региона оленей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Марал играет с бочкой. Челябинск, зоопарк, марал
Ранее в регионе не было ферм по разведению маралов (архивное фото) Фото:

В Шатровском муниципальном округе Курганской области впервые начали разводить маралов (подвид благородных оленей — прим. URA.RU). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«В Шатровском округе создается первое в регионе мараловодческое хозяйство. Сегодня завезли первые 180 голов маралов. До конца года планируется завезти до 1000 голов. В дальнейшем планы увеличить поголовье до 3000. Продукция на экспорт. Объем инвестиций — более 150 млн рублей. Поддержим», — написал Шумков. Глава округа Леонид Рассохин рассказывал, что на проект было выделено около 600 гектар.

Ранее Шумков поставил задачу аграриям региона увеличить поголовья животных на 210%. В июле в области был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота.

Маралов будут разводить в Шатровском округе
Маралов будут разводить в Шатровском округе
Фото:
Фермеры планируют увеличить поголовье маралов до 3000
Фермеры планируют увеличить поголовье маралов до 3000
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В Шатровском муниципальном округе Курганской области впервые начали разводить маралов (подвид благородных оленей — прим. URA.RU). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «В Шатровском округе создается первое в регионе мараловодческое хозяйство. Сегодня завезли первые 180 голов маралов. До конца года планируется завезти до 1000 голов. В дальнейшем планы увеличить поголовье до 3000. Продукция на экспорт. Объем инвестиций — более 150 млн рублей. Поддержим», — написал Шумков. Глава округа Леонид Рассохин рассказывал, что на проект было выделено около 600 гектар. Ранее Шумков поставил задачу аграриям региона увеличить поголовья животных на 210%. В июле в области был зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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