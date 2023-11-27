27 ноября 2023

В ЯНАО ранее оправданный судом экс-глава поселка получил срок за растрату

Суд Надыма вынес приговор экс-главе поселка Пангоды Игорю Ярошу
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд Надыма приговорил Игоря Яроша к двум годам колонии за коррупцию Фото:
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Экс-глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош получил два года колонии за растрату средств. О вынесении приговора URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Городской суд Надыма рассмотрел дело Игоря Яроша, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата совершенная в особо крупном размере“. Суд признал Яроша виновным и приговорил к двум годам тюремного заключения с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело по данной статье в отношении экс-чиновника было возбуждено следователями окружного следственного управления в 2021 году. Согласно обвинению, он, занимая должность главы поселка в декабре 2020 года, вывел часть средств, предназначенных для озеленения парка в Пангодах через счета сторонней коммерческой организации. В августе 2022 года дело с собранной доказательной базой было передано в суд. В январе текущего года по данному делу суд Надыма вынес Ярошу оправдательный приговор. Сторона обвинения не согласилась с вердиктом и направила апелляционную жалобу.

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Экс-глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош получил два года колонии за растрату средств. О вынесении приговора URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Городской суд Надыма рассмотрел дело Игоря Яроша, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата совершенная в особо крупном размере“. Суд признал Яроша виновным и приговорил к двум годам тюремного заключения с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры. Уголовное дело по данной статье в отношении экс-чиновника было возбуждено следователями окружного следственного управления в 2021 году. Согласно обвинению, он, занимая должность главы поселка в декабре 2020 года, вывел часть средств, предназначенных для озеленения парка в Пангодах через счета сторонней коммерческой организации. В августе 2022 года дело с собранной доказательной базой было передано в суд. В январе текущего года по данному делу суд Надыма вынес Ярошу оправдательный приговор. Сторона обвинения не согласилась с вердиктом и направила апелляционную жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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