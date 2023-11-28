Челябинские заводы предложат свою продукцию «АвтоВАЗу» в Тольятти

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Презентация Лада-Веста. Челябинск., логотип, лада
Челябинские заводы представили свою продукцию на «АвтоВАЗе» Фото:

Заводы Челябинской области 28 ноября предложат свою продукцию «АвтоВАЗу» в Тольятти. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, свои товары представят 15 предприятий.

«На „АвтоВАЗе“ стартовали дни поставщика Челябинской области. В настоящий момент проходит встреча делегации промышленных предприятий региона с заводчанами Тольятти», — отметил Союзмаш в своем telegram-канале.

В мероприятии приняли участие заводы Челябинска, Миасса, Аши, Магнитогорска. Среди них — ПО «Трек», Челябинский кузнечно-прессовый завод, компания «ПромАрсенал». Также со своей продукцией самарский завод познакомят АО «Ферросплав», ММК, Ашинский завод светотехники и другие.

Свой потенциал компании продемонстрируют при поддержке со стороны общественного объединения машиностроителей и регионального фонда развития промышленности. Вице-президент по закупкам «АвтоВАЗа» Михаил Соснин сообщил, что предприятие открыто к расширению географии поставщиков. После установочной сессии представители челябинских заводов начали встречи с руководителями отделов автозавода.

В ноябре челябинские заводы устанавливали связи с «Сургутнефтегазом» в ХМАО. В Дне поставщика приняли участие 22 предприятия.

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Заводы Челябинской области 28 ноября предложат свою продукцию «АвтоВАЗу» в Тольятти. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Союза машиностроителей, свои товары представят 15 предприятий. «На „АвтоВАЗе“ стартовали дни поставщика Челябинской области. В настоящий момент проходит встреча делегации промышленных предприятий региона с заводчанами Тольятти», — отметил Союзмаш в своем telegram-канале. В мероприятии приняли участие заводы Челябинска, Миасса, Аши, Магнитогорска. Среди них — ПО «Трек», Челябинский кузнечно-прессовый завод, компания «ПромАрсенал». Также со своей продукцией самарский завод познакомят АО «Ферросплав», ММК, Ашинский завод светотехники и другие. Свой потенциал компании продемонстрируют при поддержке со стороны общественного объединения машиностроителей и регионального фонда развития промышленности. Вице-президент по закупкам «АвтоВАЗа» Михаил Соснин сообщил, что предприятие открыто к расширению географии поставщиков. После установочной сессии представители челябинских заводов начали встречи с руководителями отделов автозавода. В ноябре челябинские заводы устанавливали связи с «Сургутнефтегазом» в ХМАО. В Дне поставщика приняли участие 22 предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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