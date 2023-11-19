Челябинские заводы продадут свои машины «Сургутнефтегазу» в ХМАО

Челябинские заводы в Суруге провели переговоры с нефтегазовым концерном Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заводы Челябинской области продадут свою технику компании «Сургутнефтегаз» Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщили в пресс-службе минпрома области, переговоры провели восемь предприятий региона.

«Свою продукцию презентовали 22 компании из регионов УрФО. Восемь из них — из Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.

Глава минпрома Павел Рыжий заметил, что «Сургутнефтегазу» является стратегическим партнером для ряда компаний. В Дне поставщика, прошедшем в Сургуте по инициативе президентского полпреда президента Владимира Якушева, свои возможности продемонстрировали НТЦ «Приводная техника», Снежинский завод специальных электромашин, Уральский завод спецтехники, группа «Метран», «Нефть-Сервис» и другие.

«В последнее время в нашем регионе сформировалась, по сути, отдельная отрасль промышленности, закрывающая потребности нефтегазовых компаний в оборудовании, материалах и технологиях. И Челябинская область продолжает наращивать компетенции в этой сфере. Мы регулярно проводим подобные встречи. По итогам бизнес-миссий с „Газпромом“, „Газпромнефтью“, „Татнефтью“, „Лукойлом“ и „Сибуром“ в 2022—2023 годах общий объем закупок у региональных компаний составил 22 млрд рублей», — отметил Рыжий.

Предприятие «Приводная техника» предложила нефтегазовой корпорации преобразователей частоты. Поставлявший в Сургут полуприцепы «Политранс» пригласил партнеров на свою производственную площадку в Южноуральске. Представители компании «Элметро-Инжиниринг» согласовали передачу «Сургутнефтегазу» микроимпульсного уровнемера и преобразователя плотности. Приборы будут эксплуатироваться в опытно-промышленных условиях. О сертификации своих уровнемеров и расходомеров договорилась компания «Метран».