Спикер гордумы Челябинска потерял партийный пост

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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, шмидт андрей
Андрей Шмидт перестал быть лидером районной организации «Единой России» Фото:

Председатель гордумы Андрей Шмидт сдал пост секретаря организации «Единой России» Центрального района Челябинска главе района Виктору Ереклинцеву в рамках внутрипартийных перестановок. Также покинул аналогичный пост в Советском районе областного центра депутат гордумы Сергей Овчинников, сообщили URA.RU в обоих отделениях ЕР.

«В рамках ротации Шмидта сменил Ереклинцев. Вместо Овчинникова руководить местной партийной организацией будет глава Советского района Владислав Макаров», — пояснили URA.RU в ЕР.

Тренд на назначение глав городов и районов секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, возглавив областную организацию «Единой России». В рамках этой установки отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы муниципалитетов. Но лишь при условии, что у них нет проблем с вышестоящими властями, и они пользуются авторитетом у населения.

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Председатель гордумы Андрей Шмидт сдал пост секретаря организации «Единой России» Центрального района Челябинска главе района Виктору Ереклинцеву в рамках внутрипартийных перестановок. Также покинул аналогичный пост в Советском районе областного центра депутат гордумы Сергей Овчинников, сообщили URA.RU в обоих отделениях ЕР. «В рамках ротации Шмидта сменил Ереклинцев. Вместо Овчинникова руководить местной партийной организацией будет глава Советского района Владислав Макаров», — пояснили URA.RU в ЕР. Тренд на назначение глав городов и районов секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, возглавив областную организацию «Единой России». В рамках этой установки отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы муниципалитетов. Но лишь при условии, что у них нет проблем с вышестоящими властями, и они пользуются авторитетом у населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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