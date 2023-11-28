Спикер гордумы Челябинска потерял партийный пост

Председатель гордумы Андрей Шмидт сдал пост секретаря организации «Единой России» Центрального района Челябинска главе района Виктору Ереклинцеву в рамках внутрипартийных перестановок. Также покинул аналогичный пост в Советском районе областного центра депутат гордумы Сергей Овчинников, сообщили URA.RU в обоих отделениях ЕР.
«В рамках ротации Шмидта сменил Ереклинцев. Вместо Овчинникова руководить местной партийной организацией будет глава Советского района Владислав Макаров», — пояснили URA.RU в ЕР.
Тренд на назначение глав городов и районов секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, возглавив областную организацию «Единой России». В рамках этой установки отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы муниципалитетов. Но лишь при условии, что у них нет проблем с вышестоящими властями, и они пользуются авторитетом у населения.
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