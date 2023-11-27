В Тюмени расширят трассу возле ТРЦ «Сити Молл»

Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова
В Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Об этом сообщили в администрации города. Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова.
«Да, вопрос расширения дороги на Тимофея Чаркова рассматривался администрацией города. Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Салаирский тракт до четырех полос. Для реконструкции дороги власти будут изымать участки, которые мешают разработке проекта.
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