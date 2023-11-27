27 ноября 2023

В Тюмени расширят трассу возле ТРЦ «Сити Молл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога
Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова Фото:

В Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Об этом сообщили в администрации города. Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова.

«Да, вопрос расширения дороги на Тимофея Чаркова рассматривался администрацией города. Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Салаирский тракт до четырех полос. Для реконструкции дороги власти будут изымать участки, которые мешают разработке проекта.

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В Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Об этом сообщили в администрации города. Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова. «Да, вопрос расширения дороги на Тимофея Чаркова рассматривался администрацией города. Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Салаирский тракт до четырех полос. Для реконструкции дороги власти будут изымать участки, которые мешают разработке проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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