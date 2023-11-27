В Тюмени расширят трассу возле ТРЦ «Сити Молл»

Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Об этом сообщили в администрации города. Ранее жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки на улице Чаркова.

«Да, вопрос расширения дороги на Тимофея Чаркова рассматривался администрацией города. Строительно-монтажные работы будут выполнены в перспективный период, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят Салаирский тракт до четырех полос. Для реконструкции дороги власти будут изымать участки, которые мешают разработке проекта.