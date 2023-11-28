28 ноября 2023

Жители ХМАО возмутились повышенной ценой возврата товаров на Wildberries. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Югорчане пожаловались, что маркетплейс берет повышенную стоимость за возврат товаров Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе жители возмутились повышенной стоимостью возврата товаров на Wildberries. По словам югорчан, в отдельных случаях маркетплейс берет сумму, которая в два раза превышает привычную плату за возврат. О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты.

«Уже привыкли, что возврат товаров обычно стоит по 100 рублей. Но недавно выбирали супруге фен и заметили, если он просто не подойдет нам, то за возврат уже придется платить 200 рублей. А по другим товарам за возврат (в том же самом пункте выдачи) указывают привычную сотню рублей», — рассказал журналисту агентства клиент из Нижневартовска.

Клиенты маркетплейса из Сургута тем временем заметили, что стоимость возврата за товар может быть еще выше. «Заказывали ортопедическую подушку, и возврат стоил вообще 300 рублей», — добавил журналисту агентства сургутянин.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. В поддержке маркетплейса также не пояснили, от чего зависит размер стоимости возврата товара. Лишь уточнили, что сумма выкупа товаров не влияет на этот фактор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries. Тогда причиной агрессивного поведения женщины стали проблемы с возвратом покупок.

В Сургуте стоимость возврата товаров может достигать 300 рублей
В Сургуте стоимость возврата товаров может достигать 300 рублей
Нижневартовцы заметили, что сумма возврата составила 200 рублей
Нижневартовцы заметили, что сумма возврата составила 200 рублей
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В Ханты-Мансийском автономном округе жители возмутились повышенной стоимостью возврата товаров на Wildberries. По словам югорчан, в отдельных случаях маркетплейс берет сумму, которая в два раза превышает привычную плату за возврат. О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты. «Уже привыкли, что возврат товаров обычно стоит по 100 рублей. Но недавно выбирали супруге фен и заметили, если он просто не подойдет нам, то за возврат уже придется платить 200 рублей. А по другим товарам за возврат (в том же самом пункте выдачи) указывают привычную сотню рублей», — рассказал журналисту агентства клиент из Нижневартовска. Клиенты маркетплейса из Сургута тем временем заметили, что стоимость возврата за товар может быть еще выше. «Заказывали ортопедическую подушку, и возврат стоил вообще 300 рублей», — добавил журналисту агентства сургутянин. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. В поддержке маркетплейса также не пояснили, от чего зависит размер стоимости возврата товара. Лишь уточнили, что сумма выкупа товаров не влияет на этот фактор. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries. Тогда причиной агрессивного поведения женщины стали проблемы с возвратом покупок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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