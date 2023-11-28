Югорчане пожаловались, что маркетплейс берет повышенную стоимость за возврат товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе жители возмутились повышенной стоимостью возврата товаров на Wildberries. По словам югорчан, в отдельных случаях маркетплейс берет сумму, которая в два раза превышает привычную плату за возврат. О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты.

«Уже привыкли, что возврат товаров обычно стоит по 100 рублей. Но недавно выбирали супруге фен и заметили, если он просто не подойдет нам, то за возврат уже придется платить 200 рублей. А по другим товарам за возврат (в том же самом пункте выдачи) указывают привычную сотню рублей», — рассказал журналисту агентства клиент из Нижневартовска.

Клиенты маркетплейса из Сургута тем временем заметили, что стоимость возврата за товар может быть еще выше. «Заказывали ортопедическую подушку, и возврат стоил вообще 300 рублей», — добавил журналисту агентства сургутянин.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Wildberries. На момент публикации новости ответ не поступил. В поддержке маркетплейса также не пояснили, от чего зависит размер стоимости возврата товара. Лишь уточнили, что сумма выкупа товаров не влияет на этот фактор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries. Тогда причиной агрессивного поведения женщины стали проблемы с возвратом покупок.

В Сургуте стоимость возврата товаров может достигать 300 рублей Скриншот приложения Wildberries

Нижневартовцы заметили, что сумма возврата составила 200 рублей Скриншот приложения Wildberries