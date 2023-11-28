В Кургане к концу недели откроют последний участок улицы Коли Мяготина. Фото

28 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Кургане заменили сети и готовятся к завершению работ на последнем участке улицы Коли Мяготина Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Курганские рабочие к концу недели закончат укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке улицы Коли Мяготина до улицы Зорге. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Практически под всей улицей К. Мяготина на протяженности более трех км заменили сети. Сейчас завершается укладка нижнего слоя асфальта. Крайний участок до улицы Зорге завершают на этой неделе. На следующий сезон по контракту остаются верхний слой асфальта и тротуары. Вместе с тем попросил город отработать по улице комплексно. Она должна стать не просто проездной за счет, а одной из самых красивых и комфортных», — пишет Шумков. По его словам, на улице планируется отремонтировать оставшиеся дворы, междворовые проезды и тротуары. Кроме этого, улица будет озеленена и оборудована подсветкой в следующем сезоне. Ранее URA.RU писало, что на ремонтируемых участках улицы Коли Мяготина финальный слой асфальта смогут уложить только в 2024 году. Губернатор объяснял, что это необходимо для того, чтобы грунт при езде автомобилей не стал проседать. В Кургане на неделе откроют последний участок улицы Коли Мяготина Telegram-канал: силаVправде (V. Шумков); t.me/silavpravdevshumkov Курганские рабочие закончат укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке до улицы Зорге Telegram-канал: силаVправде (V. Шумков); t.me/silavpravdevshumkov

Курганские рабочие к концу недели закончат укладку нижнего слоя асфальта на последнем участке улицы Коли Мяготина до улицы Зорге. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Практически под всей улицей К. Мяготина на протяженности более трех км заменили сети. Сейчас завершается укладка нижнего слоя асфальта. Крайний участок до улицы Зорге завершают на этой неделе. На следующий сезон по контракту остаются верхний слой асфальта и тротуары. Вместе с тем попросил город отработать по улице комплексно. Она должна стать не просто проездной за счет, а одной из самых красивых и комфортных», — пишет Шумков. По его словам, на улице планируется отремонтировать оставшиеся дворы, междворовые проезды и тротуары. Кроме этого, улица будет озеленена и оборудована подсветкой в следующем сезоне. Ранее URA.RU писало, что на ремонтируемых участках улицы Коли Мяготина финальный слой асфальта смогут уложить только в 2024 году. Губернатор объяснял, что это необходимо для того, чтобы грунт при езде автомобилей не стал проседать.