27 ноября 2023

Ямальские олимпиадники получат преимущество при поступлении в ведущие вузы

Власти ЯНАО в 2024 году выведут Арктическую олимпиаду на международный уровень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Участники Арктической олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении Фото:

Участники Арктической олимпиады «Полярный круг», которая проводится в ЯНАО, могут получить преимущество при поступлении в 14 лучших вузов России. В 2024 году олимпиаду планируют вывести на международный уровень, сообщила руководитель окружного департамента образования Марина Кравец.

«Арктическая олимпиада „Полярный круг“ включена в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения РФ: 14 вузов внесли олимпиаду в индивидуальные достижения абитуриентов, что дает им право на дополнительные баллы при зачислении в вузы, среди которых МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, СПбГУ, ТюмГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ», — сообщила Марина Кравец во время прямого эфира, который проходил в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году в олимпиаде участвовали 2,5 тысячи школьников из 25 регионов страны, в 2024 году ее планируют вывести на международный уровень. В программу олимпиады к математике, физике и биологии добавлены астрономия, информатика и химия.

Ранее URA.RU рассказало, что выпускники-стобалльники и их наставники получили премии от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На Ямале в текущем году насчитывается 23 таких выпускника.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники Арктической олимпиады «Полярный круг», которая проводится в ЯНАО, могут получить преимущество при поступлении в 14 лучших вузов России. В 2024 году олимпиаду планируют вывести на международный уровень, сообщила руководитель окружного департамента образования Марина Кравец. «Арктическая олимпиада „Полярный круг“ включена в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения РФ: 14 вузов внесли олимпиаду в индивидуальные достижения абитуриентов, что дает им право на дополнительные баллы при зачислении в вузы, среди которых МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, СПбГУ, ТюмГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ», — сообщила Марина Кравец во время прямого эфира, который проходил в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в олимпиаде участвовали 2,5 тысячи школьников из 25 регионов страны, в 2024 году ее планируют вывести на международный уровень. В программу олимпиады к математике, физике и биологии добавлены астрономия, информатика и химия. Ранее URA.RU рассказало, что выпускники-стобалльники и их наставники получили премии от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На Ямале в текущем году насчитывается 23 таких выпускника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...