Ямальские олимпиадники получат преимущество при поступлении в ведущие вузы

Власти ЯНАО в 2024 году выведут Арктическую олимпиаду на международный уровень

28 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Участники Арктической олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении Фото: Анна Майорова © URA.RU Участники Арктической олимпиады «Полярный круг», которая проводится в ЯНАО, могут получить преимущество при поступлении в 14 лучших вузов России. В 2024 году олимпиаду планируют вывести на международный уровень, сообщила руководитель окружного департамента образования Марина Кравец. «Арктическая олимпиада „Полярный круг“ включена в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения РФ: 14 вузов внесли олимпиаду в индивидуальные достижения абитуриентов, что дает им право на дополнительные баллы при зачислении в вузы, среди которых МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, СПбГУ, ТюмГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ», — сообщила Марина Кравец во время прямого эфира, который проходил в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в олимпиаде участвовали 2,5 тысячи школьников из 25 регионов страны, в 2024 году ее планируют вывести на международный уровень. В программу олимпиады к математике, физике и биологии добавлены астрономия, информатика и химия. Ранее URA.RU рассказало, что выпускники-стобалльники и их наставники получили премии от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На Ямале в текущем году насчитывается 23 таких выпускника.

Участники Арктической олимпиады «Полярный круг», которая проводится в ЯНАО, могут получить преимущество при поступлении в 14 лучших вузов России. В 2024 году олимпиаду планируют вывести на международный уровень, сообщила руководитель окружного департамента образования Марина Кравец. «Арктическая олимпиада „Полярный круг“ включена в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения РФ: 14 вузов внесли олимпиаду в индивидуальные достижения абитуриентов, что дает им право на дополнительные баллы при зачислении в вузы, среди которых МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, СПбГУ, ТюмГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ», — сообщила Марина Кравец во время прямого эфира, который проходил в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в олимпиаде участвовали 2,5 тысячи школьников из 25 регионов страны, в 2024 году ее планируют вывести на международный уровень. В программу олимпиады к математике, физике и биологии добавлены астрономия, информатика и химия. Ранее URA.RU рассказало, что выпускники-стобалльники и их наставники получили премии от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На Ямале в текущем году насчитывается 23 таких выпускника.