Куйвашев выбрал дату «прямой линии»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет становящуюся традиционной «прямую линию» 5 декабря, рассказал URA.RU источник, близкий к областному правительству. Дата, по его словам, является предварительной.
Интересно, что губернаторская «прямая линия», скорее всего, пройдет раньше, чем президентская. Издание РБК анонсировало, что глава государства Владимир Путин будет общаться с народом 14 декабря. Это не нарушение политеса, уверяет источник URA.RU. Он дал понять, что проведение «прямой линии» Куйвашева в более ранние сроки как минимум согласовано с администрацией президента РФ. Представитель губернатора к моменту публикации на вопрос корреспондента о дате «прямой линии» не ответила.
На 5 декабря намечено и другое важное для губернатора мероприятие —конференция регионального отделения «Единой России». Куйвашев его возглавляет.
Эта «прямая линия» будет для него уже третьей. Первая прошла в 2021 году — в соответствие рекомендации Путина главам всех регионов. Тогда Куйвашев общался со свердловчанами в прямом эфире 2 часа 25 минут и ответил на 43 вопроса. «Прямая линия»-2022 (прошла 9 декабря) оказалась значительно короче, но интенсивнее — 1 час 9 минут и порядка 30 вопросов.
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