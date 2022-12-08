Куйвашев ответил на главный страх тысяч свердловчан

Губернатор пошел на откровенный диалог о самой острой проблеме года

09 декабря 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел вторую в своей карьере «прямую линию» — и не ушел от разговора о мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал, что готов быть успокоителем и заступником уральцев в критических ситуациях. Таков итог прошедшей «прямой линии», значительную часть которой глава региона посвятил вопросам мобилизации. Собеседники URA.RU в политкругах признают, что Куйвашев выбрал правильный момент, чтобы впервые высказаться по этому острейшему поводу. Свердловская «прямая линия» прошла во второй раз в истории. Это аналог традиционного общения президента РФ Владимира Путина с гражданами, проводимого с 2001 года. Глава государства ранее призывал губернаторов брать с него пример. В 2021 году Куйвашев общался со свердловчанами в прямом эфире 2 часа 25 минут и ответил на 43 вопроса. Нынешняя «прямая линия» оказалась значительно короче, но интенсивнее — 1 час 9 минут и порядка 30 вопросов. Вторая «прямая линия» Евгения Куйвашева продлилась 1 час 9 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Считается, что в подобных эфирах жители региона озвучивают своим губернаторам самые актуальные и насущные вопросы. Так вышло и у Куйвашева. Уральского лидера спрашивали о новых дорогах, о дефиците врачей, о будущем екатеринбургских вузов. Звучали частные вопросы от муниципалитетов — о реконструкции плотины в Нижнем Тагиле, подключении газа в Красноуфимске, «Ласточке» до Североуральска. На все жалобы и просьбы губернатор давал развернутые пояснения, заодно адресуя поручения мэрам и министрам. При всей предсказуемости «прямая линия» нашла место и для сенсации. Общаясь с земляками, Куйвашев впервые высказался о частичной мобилизации. Более того, тема стала магистральной — почти треть вопросов касались проблем мобилизованных. И губернатор ответил на каждый. Новость по теме Шесть главных заявлений Куйвашева во время «прямой линии» Куйвашев на протяжении практически половины эфира подробно рассказывал свердловчанам, какие для них существуют меры поддержки и как многодетным отцам вернуться из зоны СВО домой. Обещал помочь всем уральцам, мобилизованным по ошибке, и военным, которым не платят зарплату. Объяснял, как получить бронь от предприятия и какая помощь положена женам, временно оставшимся без мужей-кормильцев. Совокупное мнение представителей власти и политических экспертов — Куйвашев убедил свердловчан в том, что их проблемы находятся на его личном контроле. С первого дня мобилизации, 21 сентября, отдельные жители региона упрекали губернатора за молчание: он не выступал с публичной оценкой происходящего, а о мерах поддержки или ходе мобилизации от лица руководства области всегда говорили министры или военные. Объясняя причины, сразу несколько источников URA.RU в команде Куйвашева констатируют: «В тот момент губернатор лично занимался организацией. Вся система работала на то, чтобы провести мобилизацию». При этом в ходе «прямой линии» глава региона во всеуслышание признал, что были и недочеты, и откровенные переборы. «Перегибы на местах случались в начале частичной мобилизации, и были военкоматы, военкомы, которые „отличились“ в этом направлении. Надо признаться, такие случаи были, но мы с каждым случаем разбираемся», — не скрывал Куйвашев. Положение мобилизованных и их семей находится на контроле областной власти, показал губернатор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Собеседники в окружении губернатора, обсуждая прошедшую «прямую линию», подчеркивают: шеф подтвердил, что не бросает мобилизованных, несмотря на то, что мероприятия завершились больше месяца назад и для большинства уральцев тема уже не актуальна. Острой история продолжает оставаться для 9,7 тысяч призванных свердловчан и их семей. «Губернатор снимает остроту темы мобилизации для тех, кто все еще в ней живет. Это большая публичная психологическая поддержка. Такой спокойный разговор сейчас ценнее всего», — указывает источник, близкий к Куйвашеву. С этой мыслью соглашается глава Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, предлагая рассматривать «прямую линию» как своеобразный сеанс социальной терапии: «Общество сегодня взволновано, и Куйвашев своим выступлением убедил, что люди не останутся один на один со своими проблемами. Губернатор владеет ситуацией, и видно, что социально-экономическая обстановка полностью находится под его контролем». Политолог Анатолий Гагарин обратил внимание, что «прямая линия», несмотря на непростую тему мобилизации, несла в себе большой позитивный заряд: «Социальная напряженность сегодня есть, но губернатор показал, что вопросы решаются, региональная власть открыта к диалогу». А политтехнолог Александр Козинцев согласился, что в «достаточно тревожное» время Куйвашев попал в запрос свердловчан: «„Прямые линии“ необходимы, чтобы люди понимали, что они не одни и о них заботятся. Жителям остро необходимо внимание властей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продемонстрировал, что готов быть успокоителем и заступником уральцев в критических ситуациях. Таков итог прошедшей «прямой линии», значительную часть которой глава региона посвятил вопросам мобилизации. Собеседники URA.RU в политкругах признают, что Куйвашев выбрал правильный момент, чтобы впервые высказаться по этому острейшему поводу. Свердловская «прямая линия» прошла во второй раз в истории. Это аналог традиционного общения президента РФ Владимира Путина с гражданами, проводимого с 2001 года. Глава государства ранее призывал губернаторов брать с него пример. В 2021 году Куйвашев общался со свердловчанами в прямом эфире 2 часа 25 минут и ответил на 43 вопроса. Нынешняя «прямая линия» оказалась значительно короче, но интенсивнее — 1 час 9 минут и порядка 30 вопросов. Считается, что в подобных эфирах жители региона озвучивают своим губернаторам самые актуальные и насущные вопросы. Так вышло и у Куйвашева. Уральского лидера спрашивали о новых дорогах, о дефиците врачей, о будущем екатеринбургских вузов. Звучали частные вопросы от муниципалитетов — о реконструкции плотины в Нижнем Тагиле, подключении газа в Красноуфимске, «Ласточке» до Североуральска. На все жалобы и просьбы губернатор давал развернутые пояснения, заодно адресуя поручения мэрам и министрам. При всей предсказуемости «прямая линия» нашла место и для сенсации. Куйвашев на протяжении практически половины эфира подробно рассказывал свердловчанам, какие для них существуют меры поддержки и как многодетным отцам вернуться из зоны СВО домой. Обещал помочь всем уральцам, мобилизованным по ошибке, и военным, которым не платят зарплату. Объяснял, как получить бронь от предприятия и какая помощь положена женам, временно оставшимся без мужей-кормильцев. Совокупное мнение представителей власти и политических экспертов — Куйвашев убедил свердловчан в том, что их проблемы находятся на его личном контроле. С первого дня мобилизации, 21 сентября, отдельные жители региона упрекали губернатора за молчание: он не выступал с публичной оценкой происходящего, а о мерах поддержки или ходе мобилизации от лица руководства области всегда говорили министры или военные. Объясняя причины, сразу несколько источников URA.RU в команде Куйвашева констатируют: «В тот момент губернатор лично занимался организацией. Вся система работала на то, чтобы провести мобилизацию». При этом в ходе «прямой линии» глава региона во всеуслышание признал, что были и недочеты, и откровенные переборы. «Перегибы на местах случались в начале частичной мобилизации, и были военкоматы, военкомы, которые „отличились“ в этом направлении. Надо признаться, такие случаи были, но мы с каждым случаем разбираемся», — не скрывал Куйвашев. Собеседники в окружении губернатора, обсуждая прошедшую «прямую линию», подчеркивают: шеф подтвердил, что не бросает мобилизованных, несмотря на то, что мероприятия завершились больше месяца назад и для большинства уральцев тема уже не актуальна. Острой история продолжает оставаться для 9,7 тысяч призванных свердловчан и их семей. «Губернатор снимает остроту темы мобилизации для тех, кто все еще в ней живет. Это большая публичная психологическая поддержка. Такой спокойный разговор сейчас ценнее всего», — указывает источник, близкий к Куйвашеву. С этой мыслью соглашается глава Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, предлагая рассматривать «прямую линию» как своеобразный сеанс социальной терапии: «Общество сегодня взволновано, и Куйвашев своим выступлением убедил, что люди не останутся один на один со своими проблемами. Губернатор владеет ситуацией, и видно, что социально-экономическая обстановка полностью находится под его контролем». Политолог Анатолий Гагарин обратил внимание, что «прямая линия», несмотря на непростую тему мобилизации, несла в себе большой позитивный заряд: «Социальная напряженность сегодня есть, но губернатор показал, что вопросы решаются, региональная власть открыта к диалогу». А политтехнолог Александр Козинцев согласился, что в «достаточно тревожное» время Куйвашев попал в запрос свердловчан: «„Прямые линии“ необходимы, чтобы люди понимали, что они не одни и о них заботятся. Жителям остро необходимо внимание властей».