Тюменцы запасаются холодным оружием

В Тюмени вырос спрос на ножи ручной работы

Спрос на ножи ручной работы вырос на 30% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Среди жителей Тюмени вырос спрос на ножи ручной работы. Об этом URA.RU рассказал владелец мастерской по их изготовлению. Он добавил, что многие покупатели интересуются клинками, которые относятся к категории холодного оружия.

«По сравнению с первой половиной 2023 года в нашей мастерской значительно вырос спрос на ножи ручной работы. Примерно, на 30%. Часто интересуются ножами, которые относятся к категории холодного оружия. Мы держим связь с коллегами, которые занимаются изготовлением ножей в Дагестане. Они говорят, что за последние три месяца количество заказов из Тюменской области у них увеличилось в несколько раз», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что многие тюменцы приобретают ножи для того, чтобы подарить своим знакомым. «Перед Новым годом мы ожидаем очередной скачок спроса на ножи. У нас есть специальные „подарочные издания“: это стоит дорого, но смотрится эффектно. В такие наборы входят как сами ножи с отделкой из дорогих материалов, так и средства ухода за ними», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области стали чаще заказывать газовые баллончики для самообороны через маркетплейс Wildberries. Тюменцы приобретают их, в том числе, для того, чтобы защищаться от агрессивно настроенных бездомных собак.