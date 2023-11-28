Тюменцы запасаются холодным оружием

В Тюмени вырос спрос на ножи ручной работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Спрос на ножи ручной работы вырос на 30% Фото:

Среди жителей Тюмени вырос спрос на ножи ручной работы. Об этом URA.RU рассказал владелец мастерской по их изготовлению. Он добавил, что многие покупатели интересуются клинками, которые относятся к категории холодного оружия.

«По сравнению с первой половиной 2023 года в нашей мастерской значительно вырос спрос на ножи ручной работы. Примерно, на 30%. Часто интересуются ножами, которые относятся к категории холодного оружия. Мы держим связь с коллегами, которые занимаются изготовлением ножей в Дагестане. Они говорят, что за последние три месяца количество заказов из Тюменской области у них увеличилось в несколько раз», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что многие тюменцы приобретают ножи для того, чтобы подарить своим знакомым. «Перед Новым годом мы ожидаем очередной скачок спроса на ножи. У нас есть специальные „подарочные издания“: это стоит дорого, но смотрится эффектно. В такие наборы входят как сами ножи с отделкой из дорогих материалов, так и средства ухода за ними», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области стали чаще заказывать газовые баллончики для самообороны через маркетплейс Wildberries. Тюменцы приобретают их, в том числе, для того, чтобы защищаться от агрессивно настроенных бездомных собак.

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Среди жителей Тюмени вырос спрос на ножи ручной работы. Об этом URA.RU рассказал владелец мастерской по их изготовлению. Он добавил, что многие покупатели интересуются клинками, которые относятся к категории холодного оружия. «По сравнению с первой половиной 2023 года в нашей мастерской значительно вырос спрос на ножи ручной работы. Примерно, на 30%. Часто интересуются ножами, которые относятся к категории холодного оружия. Мы держим связь с коллегами, которые занимаются изготовлением ножей в Дагестане. Они говорят, что за последние три месяца количество заказов из Тюменской области у них увеличилось в несколько раз», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что многие тюменцы приобретают ножи для того, чтобы подарить своим знакомым. «Перед Новым годом мы ожидаем очередной скачок спроса на ножи. У нас есть специальные „подарочные издания“: это стоит дорого, но смотрится эффектно. В такие наборы входят как сами ножи с отделкой из дорогих материалов, так и средства ухода за ними», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области стали чаще заказывать газовые баллончики для самообороны через маркетплейс Wildberries. Тюменцы приобретают их, в том числе, для того, чтобы защищаться от агрессивно настроенных бездомных собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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