В ЯНАО остановилась работа главной переправы

Переправа Салехард-Лабытнанги приостановила работу из-за погоды

28 ноября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Переправа Салехард-Лабытнанги временно закрыта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО из-за усиления ветра на переправе Салехард-Лабытнанги 28 ноября перестали работать суда на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За актуальной информацией можно обратиться к диспетчеру. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Нового Уренгоя были задержаны вертолетные рейсы. Новоуренгойцы не могли вылететь в Тарко-Сале и Красноселькуп.

В ЯНАО из-за усиления ветра на переправе Салехард-Лабытнанги 28 ноября перестали работать суда на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За актуальной информацией можно обратиться к диспетчеру. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Нового Уренгоя были задержаны вертолетные рейсы. Новоуренгойцы не могли вылететь в Тарко-Сале и Красноселькуп.