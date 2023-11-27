27 ноября 2023

В ЯНАО остановилась работа главной переправы

Переправа Салехард-Лабытнанги приостановила работу из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Переправа Салехард-Лабытнанги временно закрыта Фото:

В ЯНАО из-за усиления ветра на переправе Салехард-Лабытнанги 28 ноября перестали работать суда на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За актуальной информацией можно обратиться к диспетчеру.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Нового Уренгоя были задержаны вертолетные рейсы. Новоуренгойцы не могли вылететь в Тарко-Сале и Красноселькуп.

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В ЯНАО из-за усиления ветра на переправе Салехард-Лабытнанги 28 ноября перестали работать суда на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За актуальной информацией можно обратиться к диспетчеру. Ранее URA.RU рассказало, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Нового Уренгоя были задержаны вертолетные рейсы. Новоуренгойцы не могли вылететь в Тарко-Сале и Красноселькуп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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