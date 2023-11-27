В ЯНАО остановилась работа главной переправы

Переправа Салехард-Лабытнанги временно закрыта
В ЯНАО из-за усиления ветра на переправе Салехард-Лабытнанги 28 ноября перестали работать суда на воздушных подушках. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Работа судов на воздушной подушке временно приостановлена в связи с усилением ветра», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. За актуальной информацией можно обратиться к диспетчеру.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту Нового Уренгоя были задержаны вертолетные рейсы. Новоуренгойцы не могли вылететь в Тарко-Сале и Красноселькуп.
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