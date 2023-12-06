Мишустин заявил о восстановлении российской экономики

06 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что с основными экономическими сложностями Россия столкнулась во втором квартале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что санкции, введенные против экономики РФ, не привели к ее краху. Наоборот, наблюдается ее уверенное восстановление. Такое заявление премьер-министр сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были», — сказал Мишустин, добавив, что с основными сложностями Россия столкнулась во втором квартале 2022 года. По его словам, с тех пор много изменилось. Сейчас идет уверенное восстановление экономики страны. «Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности», — сообщил он. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». При этом оппоненты отмечают успехи России в экономике, продолжил глава правительства. Западные страны признают, что санкции против России не действуют. Он уточнил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев — 3,2%, а по итогам года ожидается примерно 3%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что самый сложный этап в экономике России пройден. При этом дальнейший рост зависит от регионов, работы с инвесторами на местах, технологий и от инфраструктурных проектов, добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что санкции, введенные против экономики РФ, не привели к ее краху. Наоборот, наблюдается ее уверенное восстановление. Такое заявление премьер-министр сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были», — сказал Мишустин, добавив, что с основными сложностями Россия столкнулась во втором квартале 2022 года. По его словам, с тех пор много изменилось. Сейчас идет уверенное восстановление экономики страны. «Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности», — сообщил он. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». При этом оппоненты отмечают успехи России в экономике, продолжил глава правительства. Западные страны признают, что санкции против России не действуют. Он уточнил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев — 3,2%, а по итогам года ожидается примерно 3%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что самый сложный этап в экономике России пройден. При этом дальнейший рост зависит от регионов, работы с инвесторами на местах, технологий и от инфраструктурных проектов, добавил он.