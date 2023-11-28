Гордума Челябинска лишилась депутата из-за прогулов

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, габайдулина эльнара
Эльнара Габайдулина предпочла политике бизнес Фото:

Депутат гордумы Челябинска Эльнара Габайдулина подала заявление о сложении полномочий. Об этом сообщили URA.RU 28 ноября в совете депутатов Трактрозаводского района города.

«Эльнара Мужагитовна (Габайдулина — ред.) очень плотно занята на основной работе и полгода не участвовала в заседаниях райсовета и городской думы. Не дожидаясь, пока согласно регламенту будет поставлен вопрос о лишении ее мандата, согласно регламенту, она сама подала заявлении. В ближайшее время вопрос его рассмотрят депутаты», — пояснили URA.RU в совете.

По его словам, вопрос о досрочном прекращении полномочий Габайдулиной уже подготовлен и поставлен в повестку очередной сессии. Также народным избранникам предстоит решить, кто из тракторозаводских депутатов будет представлять райсовет в гордуме вместо Габайдулиной.

Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев.

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Депутат гордумы Челябинска Эльнара Габайдулина подала заявление о сложении полномочий. Об этом сообщили URA.RU 28 ноября в совете депутатов Трактрозаводского района города. «Эльнара Мужагитовна (Габайдулина — ред.) очень плотно занята на основной работе и полгода не участвовала в заседаниях райсовета и городской думы. Не дожидаясь, пока согласно регламенту будет поставлен вопрос о лишении ее мандата, согласно регламенту, она сама подала заявлении. В ближайшее время вопрос его рассмотрят депутаты», — пояснили URA.RU в совете. По его словам, вопрос о досрочном прекращении полномочий Габайдулиной уже подготовлен и поставлен в повестку очередной сессии. Также народным избранникам предстоит решить, кто из тракторозаводских депутатов будет представлять райсовет в гордуме вместо Габайдулиной. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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