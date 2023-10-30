Депутатов гордумы Челябинска уволят за прогулы

Депутаты гордумы Челябинска, полгода игнорирующие ее заседания, будут досрочно лишаться полномочий за прогулы. Соответствующий вопрос вынесут на заседание думы 31 октября, следует из информации на ее сайте.
«Внести в Устав города Челябинска следующие изменения. В статье 31 „Депутат Челябинской городской Думы“ в пункте 4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: „Полномочия депутата Челябинской городской Думы прекращаются досрочно решением Челябинской городской Думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Челябинской городской Думы в течение шести месяцев подряд“», — говорится в проекте решения гордумы, опубликованном на ее сайте.
Поправки предполагается принять, чтобы привести устав областного центра в соответствии с недавними изменениями федерального законодательства. На сегодня злостных «прогульщиков» среди народных избранников просто нет. Даже Юрий Панов, которого после возбуждения уголовного дела в МУП «ПОВВ» не видели на заседаниях, пока не набрал критическую массу пропусков.
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