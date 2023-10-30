Депутатов гордумы Челябинска уволят за прогулы

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Заседание Гордумы. Челябинск, карточка для голосования, депутаты
Злостные пропуски заседаний гордумы обернутся лишением мандата Фото:

Депутаты гордумы Челябинска, полгода игнорирующие ее заседания, будут досрочно лишаться полномочий за прогулы. Соответствующий вопрос вынесут на заседание думы 31 октября, следует из информации на ее сайте.

«Внести в Устав города Челябинска следующие изменения. В статье 31 „Депутат Челябинской городской Думы“ в пункте 4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: „Полномочия депутата Челябинской городской Думы прекращаются досрочно решением Челябинской городской Думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Челябинской городской Думы в течение шести месяцев подряд“», — говорится в проекте решения гордумы, опубликованном на ее сайте.

Поправки предполагается принять, чтобы привести устав областного центра в соответствии с недавними изменениями федерального законодательства. На сегодня злостных «прогульщиков» среди народных избранников просто нет. Даже Юрий Панов, которого после возбуждения уголовного дела в МУП «ПОВВ» не видели на заседаниях, пока не набрал критическую массу пропусков.

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Депутаты гордумы Челябинска, полгода игнорирующие ее заседания, будут досрочно лишаться полномочий за прогулы. Соответствующий вопрос вынесут на заседание думы 31 октября, следует из информации на ее сайте. «Внести в Устав города Челябинска следующие изменения. В статье 31 „Депутат Челябинской городской Думы“ в пункте 4 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: „Полномочия депутата Челябинской городской Думы прекращаются досрочно решением Челябинской городской Думы в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Челябинской городской Думы в течение шести месяцев подряд“», — говорится в проекте решения гордумы, опубликованном на ее сайте. Поправки предполагается принять, чтобы привести устав областного центра в соответствии с недавними изменениями федерального законодательства. На сегодня злостных «прогульщиков» среди народных избранников просто нет. Даже Юрий Панов, которого после возбуждения уголовного дела в МУП «ПОВВ» не видели на заседаниях, пока не набрал критическую массу пропусков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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