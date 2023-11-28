Пермские спасатели подвели печальные итоги ледостава

В Пермском крае семь человек погибли, провалившись под лед

28 ноября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Лед на пермских водоемах еще не окреп для рыбалки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае с начала появления льда на водоемах утонули семь человек. Такие итоги подвели в региональном ГУ МЧС. «Статистика происшествий на воде связанных с провалами людей под лед открыта… По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период становления льда в регионе произошло 8 происшествий на воде, к сожалению, погибли 7 человек», — сообщает ведомство в Telegram. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. Один рыбак в Александровске утонул вечером 27 ноября, провалившись под лед на снегоходе. До сих пор ищут двух мужчин, которые пропали на реке Кама в Ильинском округе.

В Пермском крае с начала появления льда на водоемах утонули семь человек. Такие итоги подвели в региональном ГУ МЧС. «Статистика происшествий на воде связанных с провалами людей под лед открыта… По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период становления льда в регионе произошло 8 происшествий на воде, к сожалению, погибли 7 человек», — сообщает ведомство в Telegram. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. Один рыбак в Александровске утонул вечером 27 ноября, провалившись под лед на снегоходе. До сих пор ищут двух мужчин, которые пропали на реке Кама в Ильинском округе.