Пермские спасатели подвели печальные итоги ледостава

В Пермском крае семь человек погибли, провалившись под лед
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зима, водоем, озеро шарташ, лед
Лед на пермских водоемах еще не окреп для рыбалки (архивное фото) Фото:

В Пермском крае с начала появления льда на водоемах утонули семь человек. Такие итоги подвели в региональном ГУ МЧС.

«Статистика происшествий на воде связанных с провалами людей под лед открыта… По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период становления льда в регионе произошло 8 происшествий на воде, к сожалению, погибли 7 человек», — сообщает ведомство в Telegram.

Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. Один рыбак в Александровске утонул вечером 27 ноября, провалившись под лед на снегоходе. До сих пор ищут двух мужчин, которые пропали на реке Кама в Ильинском округе.

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В Пермском крае с начала появления льда на водоемах утонули семь человек. Такие итоги подвели в региональном ГУ МЧС. «Статистика происшествий на воде связанных с провалами людей под лед открыта… По оперативным данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю в период становления льда в регионе произошло 8 происшествий на воде, к сожалению, погибли 7 человек», — сообщает ведомство в Telegram. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. Один рыбак в Александровске утонул вечером 27 ноября, провалившись под лед на снегоходе. До сих пор ищут двух мужчин, которые пропали на реке Кама в Ильинском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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