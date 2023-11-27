27 ноября 2023

В Пермском крае мужчина на снегоходе провалился под лед

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
На лед пермских водоемов опасно выходить и выезжать опасно Фото:

В Александровске Пермского края спасатели вытащили из местного пруда тело утонувшего мужчины. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности региона, вечером 27 ноября он решили переехать водоем на снегоходе, но лед не выдержал.

«По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лед. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции», — сообщили журналистам в минтербезе.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники краевой службы спасения продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в районе острова Туринец на Каме. Они, как рассказывало URA.RU, исчезли накануне. Удалось обнаружить только их вещи и полынью, где они могли утонуть.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Александровске Пермского края спасатели вытащили из местного пруда тело утонувшего мужчины. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности региона, вечером 27 ноября он решили переехать водоем на снегоходе, но лед не выдержал. «По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лед. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции», — сообщили журналистам в минтербезе. В ведомстве также сообщили, что сотрудники краевой службы спасения продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в районе острова Туринец на Каме. Они, как рассказывало URA.RU, исчезли накануне. Удалось обнаружить только их вещи и полынью, где они могли утонуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...