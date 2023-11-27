В Пермском крае мужчина на снегоходе провалился под лед

В Александровске Пермского края спасатели вытащили из местного пруда тело утонувшего мужчины. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности региона, вечером 27 ноября он решили переехать водоем на снегоходе, но лед не выдержал.
«По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лед. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции», — сообщили журналистам в минтербезе.
В ведомстве также сообщили, что сотрудники краевой службы спасения продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в районе острова Туринец на Каме. Они, как рассказывало URA.RU, исчезли накануне. Удалось обнаружить только их вещи и полынью, где они могли утонуть.
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