В Пермском крае мужчина на снегоходе провалился под лед

28 ноября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

На лед пермских водоемов опасно выходить и выезжать опасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Александровске Пермского края спасатели вытащили из местного пруда тело утонувшего мужчины. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности региона, вечером 27 ноября он решили переехать водоем на снегоходе, но лед не выдержал. «По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лед. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции», — сообщили журналистам в минтербезе. В ведомстве также сообщили, что сотрудники краевой службы спасения продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в районе острова Туринец на Каме. Они, как рассказывало URA.RU, исчезли накануне. Удалось обнаружить только их вещи и полынью, где они могли утонуть.

В Александровске Пермского края спасатели вытащили из местного пруда тело утонувшего мужчины. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности региона, вечером 27 ноября он решили переехать водоем на снегоходе, но лед не выдержал. «По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лед. Погибший был извлечен из воды, тело передано сотрудникам полиции», — сообщили журналистам в минтербезе. В ведомстве также сообщили, что сотрудники краевой службы спасения продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в районе острова Туринец на Каме. Они, как рассказывало URA.RU, исчезли накануне. Удалось обнаружить только их вещи и полынью, где они могли утонуть.