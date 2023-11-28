Финляндия закрывает все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия готова закрыть последний пропускной пункт на границе с РФ, отметил Петтери Орпо Фото:

Финляндия до 13 декабря закроет последний пропускной пункт на границе с Россией для мигрантов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

«Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для лиц, ищущих убежище», — подчеркнул Петтери Орпо. Его слова приводит финское издание Yle. Он отметил, что теперь возможность для мигрантов пересечь границу на этот период будет только через морские пути или воздушное пространство.

На днях Орло отмечал, что его страна готова будет закрыть все пропускные пункты из-за большого наплыва мигрантов в Финляндию. Большая часть из них не будет функционировать до 23 декабря.

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Финляндия до 13 декабря закроет последний пропускной пункт на границе с Россией для мигрантов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. «Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для лиц, ищущих убежище», — подчеркнул Петтери Орпо. Его слова приводит финское издание Yle. Он отметил, что теперь возможность для мигрантов пересечь границу на этот период будет только через морские пути или воздушное пространство. На днях Орло отмечал, что его страна готова будет закрыть все пропускные пункты из-за большого наплыва мигрантов в Финляндию. Большая часть из них не будет функционировать до 23 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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