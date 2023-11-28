Путин: необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов России

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин указал на многоликость России Фото:

Президент России Владимир Путин призвал постоянно укреплять и беречь «многообразное согласие» культур и традиций народов страны. В этом кроется сила и огромный потенциал России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

«У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние», — сказал президент.

Кроме того, Путин попросил руководителей регионов России уделять этому особое внимание. Он также призвал представителей традиционных религий, политические силы и общественные организации продолжать работу по сохранению и укреплению «общего достояния».

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Президент России Владимир Путин призвал постоянно укреплять и беречь «многообразное согласие» культур и традиций народов страны. В этом кроется сила и огромный потенциал России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора. «У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние», — сказал президент. Кроме того, Путин попросил руководителей регионов России уделять этому особое внимание. Он также призвал представителей традиционных религий, политические силы и общественные организации продолжать работу по сохранению и укреплению «общего достояния».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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