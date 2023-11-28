Путин: необходимо укреплять и беречь согласие культур и традиций народов России

Президент России Владимир Путин призвал постоянно укреплять и беречь «многообразное согласие» культур и традиций народов страны. В этом кроется сила и огромный потенциал России. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
«У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь, беречь это многообразное согласие, наше общее достояние», — сказал президент.
Кроме того, Путин попросил руководителей регионов России уделять этому особое внимание. Он также призвал представителей традиционных религий, политические силы и общественные организации продолжать работу по сохранению и укреплению «общего достояния».
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