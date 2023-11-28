Единственный выживший при взрыве на месторождении в ХМАО вышел из комы спустя 3 месяца

Главный свидетель взрыва на месторождении в ХМАО вышел из комы
© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Мужчина находится в тяжелом состоянии Фото:

В ХМАО единственный выживший при взрыве на Талинском месторождении в августе этого года вышел из комы спустя три месяца. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из пострадавших на условиях анонимности.

В августе в результате взрыва на Талинском месторождении пострадало семь человек. Один скончался на месте происшествия, остальные были доставлены в окружные медучреждения. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых. «Единственный выживший вышел из комы. Мы спрашивали у следователя, допрашивали ли его. Он ответил, что нет. Так мужчина находится в тяжелом состоянии и не может пока говорить», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в СКР по ХМАО и в департамент здравоохранения. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.

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В ХМАО единственный выживший при взрыве на Талинском месторождении в августе этого года вышел из комы спустя три месяца. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из пострадавших на условиях анонимности. В августе в результате взрыва на Талинском месторождении пострадало семь человек. Один скончался на месте происшествия, остальные были доставлены в окружные медучреждения. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых. «Единственный выживший вышел из комы. Мы спрашивали у следователя, допрашивали ли его. Он ответил, что нет. Так мужчина находится в тяжелом состоянии и не может пока говорить», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в СКР по ХМАО и в департамент здравоохранения. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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