Единственный выживший при взрыве на месторождении в ХМАО вышел из комы спустя 3 месяца

Главный свидетель взрыва на месторождении в ХМАО вышел из комы

28 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мужчина находится в тяжелом состоянии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ХМАО единственный выживший при взрыве на Талинском месторождении в августе этого года вышел из комы спустя три месяца. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из пострадавших на условиях анонимности. В августе в результате взрыва на Талинском месторождении пострадало семь человек. Один скончался на месте происшествия, остальные были доставлены в окружные медучреждения. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых. «Единственный выживший вышел из комы. Мы спрашивали у следователя, допрашивали ли его. Он ответил, что нет. Так мужчина находится в тяжелом состоянии и не может пока говорить», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в СКР по ХМАО и в департамент здравоохранения. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.

В ХМАО единственный выживший при взрыве на Талинском месторождении в августе этого года вышел из комы спустя три месяца. Об этом URA.RU сообщил родственник одного из пострадавших на условиях анонимности. В августе в результате взрыва на Талинском месторождении пострадало семь человек. Один скончался на месте происшествия, остальные были доставлены в окружные медучреждения. Спустя три месяца только один пострадавший остался в живых. «Единственный выживший вышел из комы. Мы спрашивали у следователя, допрашивали ли его. Он ответил, что нет. Так мужчина находится в тяжелом состоянии и не может пока говорить», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в СКР по ХМАО и в департамент здравоохранения. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что на Талинском месторождении в ХМАО произошел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.